Гипертоникам на заметку: Американский диетолог назвала овощ – стабилизатор давления

Высокое содержание клетчатки, калия и витаминов делает капусту едва ли не самым полезным овощем, считает американский диетолог Стефани Маккерчер. Регулярное употребление этого продукта нормализует работу пищеварительной системы и стабилизирует давление, приводит слова специалиста Daily Mail.

Эксперт напомнила, что клетчатка положительно влияет на микробиом кишечника. Пищевые волокна создают среду для роста полезных микроорганизмов, которые помогают решить проблемы со стулом. Также капуста богата витамином C. Она обладает антиоксидантными свойствами и оберегает клетки организма от избыточного износа вследствие окислительного стресса.

А вот сердцу капуста помогает витамином A и калием. Элементы нормализуют артериальное давление и укрепляют иммунитет. Вдобавок любителям этого продукта стоит ожидать улучшения состояния кожи и здоровья глаз, подытожила Маккерчер.