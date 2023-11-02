Диетолог раскрыла хитрость вегетарианцев

Многие россияне начинают употреблять курятину вместо красного мяса не ради пользы, а в целях экономии денег. Об этом рассказала диетолог Анна Белоусова. Она считает, что жителям мегаполисов нельзя совсем отказываться от мяса и переходить на вегетарианское меню.

"По моим наблюдениям, веганов в России не настолько много. При этом переход на мясо птицы скорее обусловлен экономической ситуацией, а не тем, что это полезнее. Выкормить маленького цыплёнка до продажного, бройлерного состояния можно за две недели, на некоторых птицефабриках так и делается", — подчеркнула эксперт в беседе с НСН.

По словам диетолога, на натуральных кормах это сделать невозможно. Кроме того, Белоусова отметила, что мясо птицы может оказаться не полезнее, чем говядина или та же свинина.

Специалист не рекомендует жителям крупных городов переходить на вегетарианское меню. Медик пояснила, что в мясе, субпродуктах, птице и рыбе содержатся незаменимые аминокислоты. Эти вещества поступают к нам в организм только с пищей. Они укрепляют иммунитет и защищают организм от детоксикации.

Также Белоусова призвала не становиться вегетарианками беременных, ведь кальций, необходимый ждущим ребёнка женщинам, плохо усваивается с растительной пищей. При этом Белоусова назвала "полувегетарианство" довольно приемлемым вариантом. В этом случае люди употребляют яйца, молочные продукты и, возможно, рыбу. Таким образом, организм насыщается незаменимыми аминокислотами.