7 рабочих способов, как без труда вывести избыток соли из организма

В ваших лишних килограммах не всегда виноват именно жир. Действительно, иногда пугающие цифры на весах — это в том числе скопившаяся жидкость после чрезмерного потребления соли. А сейчас как раз время наших любимых солений: огурчиков, помидорчиков, капустки. Так как же вывести эту несчастную лишнюю соль из организма? Сейчас всё расскажем!

С точки зрения химии соль — это хлорид натрия (NaCl). И именно натрий делает это вещество опасным для здоровья. Когда мы едим слишком много солёного, натрий накапливается в организме и может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

1. Не налегайте на воду — это миф

Советы, как вывести лишнюю соль из организма. Фото © Freepik / pvproductions

Наиболее очевидным вариантом кажется такой: пить побольше воды. Жидкость разбавит натрий и выведет его через почки. На деле же способ весьма сомнительный. Когда вы пьёте и количество влаги растёт, организм начинает всеми силами задерживать натрий, чтобы сохранить его концентрацию. Кроме того, всё вместе это приводит к увеличению объёма крови, росту артериального давления и дополнительной нагрузке на сердце и сосуды. В общем, специально налегать на воду, чтобы избавиться от лишней соли, не самое лучшее решение. Есть куда более эффективные средства.

2. Ешьте продукты с калием

Отвечая на вопрос, что выводит соль, стоит обратить внимание на определённые продукты. В организме есть баланс между натрием и калием. Чем больше поступает с пищей калия, тем активнее выводится избыток натрия. Поэтому рекомендуем включить в рацион богатые калием продукты: бананы, томаты, апельсины и свежевыжатый сок, шпинат, изюм, грибы, авокадо, финики, сливы, картофель, горох, нежирный йогурт, абрикосы, лимон, арбуз, огурцы, грейпфрут, зелёный чай. Хорошо помогает выводить соль клюква. Она богата органическими кислотами, благодаря которым выводится излишек солей. Можно есть свежую и замороженную ягоду, пить сок и напитки с её добавлением.

3. Занимайтесь спортом

Во время интенсивных кардионагрузок человек выделяет до одного-двух литров пота в час. В нём содержится не только вода, но и соли, а также другие продукты обмена. В борьбе с отёками помогут бег, езда на велосипеде, плавание и аэробика. Дело в том, что в поте натрий содержится всё в той же форме хлорида. Поэтому существует отчётливая связь: чем солонее пот, тем выше потери натрия. Чем обильнее вы потеете, тем больше натрия выводится из организма. Помимо занятий спортом нужно постоянно двигаться. Сидячий образ жизни может стать причиной скопления лишней жидкости, повышает риск проблем в работе лимфатической и венозной системы.

4. Снизьте потребление соли

Зачем выводить лишнюю соль из организма: отёки, проблемы с сердцем и сосудами. Фото © Freepik / senivpetro

Дневная норма для взрослого человека — всего пять граммов. Это одна чайная ложка без горки. Кажется, что это достаточно много, но не забывайте, сколько скрытой соли содержится в сладостях, хлебе, кетчупе. Чтобы этого избежать, нужно готовить слабосолёные блюда, исключить из рациона снеки, консервы, копчёности, полуфабрикаты (начинки, замороженное тесто, пельмени, пицца и прочее).

5. Сходите в баню или сауну

Это хороший способ пропотеть и вывести натрий из организма. При высокой температуре происходит активация обмена веществ, вы интенсивно потеете. Лучше всего проводить в парилке не более десяти минут, а затем выйти в предбанник, укутаться в полотенце или халат и дать себе пропотеть. Когда вы отдохнёте, можно вернуться в сауну и посидеть ещё десять минут. Несколько таких процедур помогут эффективно вывести соль с потом.

6. Сходите на массаж

Для оздоровления организма нужен лимфодренажный массаж, который оказывает мягкое стимулирующее действие на лимфатическую систему и помогает выводить соли. Лимфой называется прозрачная жидкость, которая вбирает токсины, продукты распада из клеток, белки и доставляет их в кровь для последующего вывода из тела. Она постоянно движется в организме, проходя через лимфоузлы, в которых уничтожаются патогенные микроорганизмы. Если есть нарушение в её движении, возникает отёчность. При этом избыток жидкости накапливается в определённых участках тела. При массаже активируется движение лимфы, из организма выводятся токсины, соли, лишняя вода, уменьшается отёчность.

7. Сократите стресс

7 способов, как вывести лишнюю жидкость из организма. Фото © Freepik / yanalya

Звучит легко, но именно этот совет выполнить сложнее всего. Но это действительно поможет! Кортизол, гормон стресса, задерживает воду в организме, мешает похудению. Его избыток крайне негативно влияет на здоровье и общее самочувствие.