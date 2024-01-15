Лор предупредил о страшных последствиях храпа, которые заставят срочно бежать к врачу

Храп — довольно распространённая проблема, от которой страдают как мужчины, так и женщины. Как рассказал в эфире радио Sputnik лор-врач высшей категории Владимир Зайцев, при этом недуге значительно увеличивается риск возникновения серьёзных заболеваний, в том числе инфаркта и инсульта.

Доктор пояснил, что при храпе в головной мозг не поступает кислород, из-за чего этот важнейший орган серьёзно страдает. Именно из-за его недостаточной вентиляции страдающий храпом человек по утрам бывает разбитым и утомлённым.

"Нарушаются обменные процессы, человек начинает прибавлять в весе, у него повышается артериальное давление. В результате возникают колоссальные риски инфаркта и инсульта", — сообщил Зайцев.

По его словам, причин у храпа может быть много. Например, отёк слизистой оболочки полости носа, разрастание носовых раковин или искривление перегородки носа. Ещё одним фактором могут стать вечерние переедания. Храп может возникать и периодически при остром или аллергическом рините, но это разовая ситуация.

Врач посоветовал прийти к сомнологу, чтобы избавиться от храпа. Специалист оценит степень выраженности проблемы, узнает, что послужило первопричиной, а затем даст свои рекомендации. Будьте готовы, что вам могут назначить хирургическую операцию. Иногда же достаточно просто промыть пазухи, полость носа и носоглотку, снять воспаление и отёк, резюмировал медик.