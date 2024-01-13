Российские сомнологи назвали жуткие последствия храпа для мозга Учёные из Иркутска установили, что храп опасен ранним старением мозга 13 января, 14:18 Храп вызывает старение мозга. Обложка © Freepik

Храп может спровоцировать раннее старение мозга, что в дальнейшем серьёзно скажется на качестве жизни. Об этом "Газете.ru" рассказали в Минобрнауки, ссылаясь на учёных из лаборатории сомнологии и нейрофизиологии ФГБНУ "Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека" в Иркутске.

Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) представляет собой кратковременные остановки дыхания, сопровождается храпом и снижением уровня кислорода в крови. Такие процессы не проходят бесследно для человека и мешают восстановлению организма во время ночного отдыха. В результате ухудшается деятельность головного мозга, наступает его старение.

"Распространённость СОАС за последние 20 лет увеличилась на 30%. Недавнее крупномасштабное эпидемиологическое исследование демонстрирует высокий процент ОАС в общей популяции: 34% мужчин и 17% женщин страдают СОАС различной степени тяжести", — отметила глава иркутской лаборатории, доктор медицинских наук Ирина Мадаева.

По её словам, ухудшение мозговой деятельности из-за частого храпа будет проявляться постепенно. У человека снизятся концентрация внимания и физическая активность, возникнут апатия, усталость и забывчивость. Это не просто отрицательно скажется на трудовой деятельности, но и может привести к несчастным случаям, если человек часто водит машину.

Сейчас исследователи продолжают изучать связь между нарушением сна и мозговой активностью, чтобы в дальнейшем помочь пациентам, страдающим из-за храпа, и предупредить развитие серьёзных отклонений.

Ранее Лайф назвал одним из способов избавиться от храпа — посещение остеопата. Но есть и другие причины, провоцирующие храп: курение, употребление алкоголя, ожирение, аллергия. В этих случаях придётся поменять свой образ жизни.

Авторы Татьяна Миссуми