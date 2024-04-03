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Врач предупредил, что инфаркт можно спутать с изжогой и потерять драгоценное время для спасения

Профессор ГУП Ионов: Инфаркт иногда путают с болью при заболевании желудка

3 апреля, 09:37
Инфаркт можно спутать с болью при заболевании желудка. Обложка © Freepik

Инфаркт можно спутать с болью при заболевании желудка. Обложка © Freepik

Изжога — это чувство жжения за грудиной, связанное с раздражением слизистой пищевода. Её причина — заброс содержимого желудка в пищевод после переедания из-за повышенной кислотности или вследствие слабости сфинктера между ними. Как правило, изжога связана с приёмом пищи. Человек ощущает, как содержимое желудка забрасывается в пищевод, чувствует кислоту и горечь, которые поднимаются порой до глотки, объяснил в интервью с Life.ru профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов.

В моменте избавиться от неё помогут антацидные препараты, например таблетки типа "Гевискон". Но, чтобы приступы изжоги не повторялись, необходимо наладить рацион или сходить на приём к гастроэнтерологу, чтобы определить её причину. Если не обратиться к врачу вовремя, могут развиться эрозия пищевода и затем дивертикулы — это атрофия слизистой и выпячивание стенки пищевода в кардиальном отделе наружу, которые требуют оперативного вмешательства.

Станислав Ионов

Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения

В моменте избавиться от неё помогут антацидные препараты, например таблетки типа "Гевискон". Но, чтобы приступы изжоги не повторялись, необходимо наладить рацион или сходить на приём к гастроэнтерологу, чтобы определить её причину. Если не обратиться к врачу вовремя, могут развиться эрозия пищевода и затем дивертикулы — это атрофия слизистой и выпячивание стенки пищевода в кардиальном отделе наружу, которые требуют оперативного вмешательства.
В моменте избавиться от неё помогут антацидные препараты, например таблетки типа "Гевискон". Но, чтобы приступы изжоги не повторялись, необходимо наладить рацион или сходить на приём к гастроэнтерологу, чтобы определить её причину. Если не обратиться к врачу вовремя, могут развиться эрозия пищевода и затем дивертикулы — это атрофия слизистой и выпячивание стенки пищевода в кардиальном отделе наружу, которые требуют оперативного вмешательства.

Собеседник Life.ru предупредил, что боль при инфаркте миокарда действительно можно спутать с болью при заболевании желудка. При наличии эпигастрального синдрома она может концентрироваться в эпигастрии. Может возникать чувство жжения, неприятные ощущения за грудиной, похожие на изжогу. Но происхождение этой "изжоги" совсем другое. Она никак не связана с приёмом пищи и нет чувства горечи, характерного при забрасывании содержимого желудка в пищевод.

Человек, конечно, может предположить причину боли, исходя из знания своего организма и заболеваний — поскольку инфаркт миокарда редко развивается "на пустом месте". И всё же в этом случае отделить инфаркт миокарда от заболевания желудка крайне сложно. Для дифференциальной диагностики необходимо срочное проведение ЭКГ, заключил эксперт.

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Ранее терапевт объяснил, как не проморгать инфаркт миокарда. Чтобы не пропустить подобное, нужно проходить профилактическую диспансеризацию. Не будет лишним измерить давление, проверить сердечную деятельность и узнать, есть ли аритмия, диабет или гипертонические болезни. Если выявлены проблемы, нужно менять образ жизни и пищевые привычки, а также начинать приём препаратов.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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