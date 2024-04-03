Врач предупредил, что инфаркт можно спутать с изжогой и потерять драгоценное время для спасения Профессор ГУП Ионов: Инфаркт иногда путают с болью при заболевании желудка 3 апреля, 09:37 Инфаркт можно спутать с болью при заболевании желудка. Обложка © Freepik

Изжога — это чувство жжения за грудиной, связанное с раздражением слизистой пищевода. Её причина — заброс содержимого желудка в пищевод после переедания из-за повышенной кислотности или вследствие слабости сфинктера между ними. Как правило, изжога связана с приёмом пищи. Человек ощущает, как содержимое желудка забрасывается в пищевод, чувствует кислоту и горечь, которые поднимаются порой до глотки, объяснил в интервью с Life.ru профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов.

В моменте избавиться от неё помогут антацидные препараты, например таблетки типа "Гевискон". Но, чтобы приступы изжоги не повторялись, необходимо наладить рацион или сходить на приём к гастроэнтерологу, чтобы определить её причину. Если не обратиться к врачу вовремя, могут развиться эрозия пищевода и затем дивертикулы — это атрофия слизистой и выпячивание стенки пищевода в кардиальном отделе наружу, которые требуют оперативного вмешательства. Станислав Ионов Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения

Собеседник Life.ru предупредил, что боль при инфаркте миокарда действительно можно спутать с болью при заболевании желудка. При наличии эпигастрального синдрома она может концентрироваться в эпигастрии. Может возникать чувство жжения, неприятные ощущения за грудиной, похожие на изжогу. Но происхождение этой "изжоги" совсем другое. Она никак не связана с приёмом пищи и нет чувства горечи, характерного при забрасывании содержимого желудка в пищевод.

Человек, конечно, может предположить причину боли, исходя из знания своего организма и заболеваний — поскольку инфаркт миокарда редко развивается "на пустом месте". И всё же в этом случае отделить инфаркт миокарда от заболевания желудка крайне сложно. Для дифференциальной диагностики необходимо срочное проведение ЭКГ, заключил эксперт.

Ранее терапевт объяснил, как не проморгать инфаркт миокарда. Чтобы не пропустить подобное, нужно проходить профилактическую диспансеризацию. Не будет лишним измерить давление, проверить сердечную деятельность и узнать, есть ли аритмия, диабет или гипертонические болезни. Если выявлены проблемы, нужно менять образ жизни и пищевые привычки, а также начинать приём препаратов.

Авторы Андрей Горяничев