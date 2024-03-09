Невролог назвал позу для сна, которая снизит храп и избавит от изжоги

Выбирать позу для сна стоит исходя из заболеваний, однако предпочтительнее засыпать на боку и спине, чем на животе. Об этом рассказал RT врач-невролог Максим Панков.

По его словам, чаще всего люди спят на боку, и это не случайно, ведь такая поза уменьшает храп и изжогу, не говоря о болях в спине. Сон на спине — вторая по популярности поза, а подходит она тем, у кого болит шея или заложен нос.

При этом у каждой позы есть нюансы. По словам врача, сон на правом боку увеличивает давление на внутренние органы, а тем, кто страдает от изжоги или гастроэзофагеальной болезни, полезнее спать на левом боку.

"А тем, кто страдает от болей в плечевом поясе, стоит и вовсе задуматься о других позах, так как сон на боку увеличивает давление на плечи", — пояснил Панков.

По его словам, не менее важно придерживаться гигиены сна: спать в полной темноте, при температуре +16...+20 °С с влажностью воздуха 50–60%. Есть нужно за два-три часа до сна, не пить зелёный чай или кофе. Кроме того, разница во времени подъёма в будни и выходные не должна расходиться больше чем на два часа.