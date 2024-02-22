Гаджетам нет, ванне да: Сомнолог дала 5 советов, как уснуть, если вы постоянно стрессуете Врач Сурненкова: Чтобы быстрее уснуть, отложите гаджеты за час до сна 22 февраля, 11:04 Обложка © Shutterstock

Если вы испытываете стресс, то, скорее всего, вам сложно заснуть или уснуть при пробуждениях по ночам. Ваше беспокойство о жизни и её проблемах может помешать мозгу успокоиться, а нарушение сна, скорее всего, заставит вас чувствовать себя ещё более нервным на следующий день. Связь между проблемами сна и тревогой двусторонняя. Это означает, что проблемы со сном могут вызвать беспокойство, а беспокойство может нарушить сон. Как привести всё в норму, Life.ru рассказала врач функциональной диагностики высшей категории Татьяна Сурненкова.

1. Спорт. Физические упражнения снижают беспокойство и улучшают сон. Но старайтесь не заниматься спортом прямо перед сном, так как это может помешать уснуть.

2. Настройте своё окружение. Управление светом, звуком и температурой поможет вам хорошо выспаться ночью. Чем темнее, тише и прохладнее в спальне, тем больше у вас шансов успокоить свой разум и заснуть. Принятие душа или ванны незадолго до сна также может помочь снизить температуру тела и быстрее уснуть.

3. Ограничьте употребление кофеина и алкоголя. Употребление слишком большого количества кофеина или его употребление в конце дня может усилить беспокойство и нарушить сон.

Употребление алкоголя перед сном также может увеличить частоту сердечных сокращений и не дать вам уснуть. Пейте много воды в течение дня, но не пейте слишком много перед сном, так как походы в туалет могут вызвать у вас беспокойство. Татьяна Сурненкова Руководитель центра сомнологии клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне

4. Успокойте свой разум. Существует множество техник релаксации, которые помогут улучшить сон. Медитация осознанности, йога и дыхательные упражнения могут помочь достичь спокойствия. Если вы практикуете методы успокоения ума в течение дня, вам будет легче вызвать реакцию расслабления ночью.

5. Ограничьте время перед экраном. Ваш телефон, планшет и телевизор излучают свет, который не даёт вашему мозгу уснуть, поэтому постарайтесь ограничить их за час до сна. Проверка электронной почты или выполнение работы прямо перед сном также могут вызвать тревожные мысли и затруднить успокоение мозга. Подумайте о том, чтобы установить будильник, который будет напоминать вам о необходимости выключать экраны заблаговременно перед сном.

А ранее Life.ru писал про утренние правила, которые подарят бодрость до вечера. Чтобы улучшить состояние здоровья, а также поднять настроение на весь день, необходимо правильно просыпаться, завтракать и не бояться физической активности.

Авторы Андрей Горяничев