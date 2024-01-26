Россиянам объяснили, чем опасна привычка устанавливать несколько будильников

Некоторые учёные утверждают, что нельзя ставить сразу несколько будильников подряд и всё время их откладывать. По их мнению, это якобы негативно влияет на циркадные ритмы и нарушает самочувствие после пробуждения. Врач-сомнолог, невролог Елена Царёва в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала, действительно ли это так опасно.

"Если вы будете переставлять будильник несколько раз и он будет звучать через каждые 10 минут, то время окончательного пробуждения увеличит длительность сна. Но последний час сна будет некачественным", — отметила медик.

Также, по словам специалиста, несколько будильников увеличивают вероятность возникновения инерции сна, для которой характерна спутанность сознания в течение получаса после пробуждения. В связи с этим Царёва рекомендует вставать за час перед работой, чтобы спокойно позавтракать и сходить в душ. При удалённой работе можно встать за полчаса до активной деятельности, чтобы прошла инерция сна, резюмировала она.