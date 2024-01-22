Названа неожиданная причина быстрой утомляемости после сна

Дыхание ртом во время сна может стать причиной сонливости и быстрой утомляемости. Об этом сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на врача Роджера Хендерсона.

Согласно результатам опроса, проведённого среди двух тысяч граждан Соединённого Королевства, 18% респондентов дышат во сне через рот и 31% из них жалуются на заложенность носа. Как пояснил Хендерсон, при дыхании через рот в организм поступает недостаточно кислорода, из-за чего на протяжении всего сна у человека страдает мозг. В результате весь день он чувствует сонливость и быстро утомляется.

"Это также приводит к пересыханию рта, что, в свою очередь, увеличивает риск кариеса и заболеваний дёсен, инфекций верхних дыхательных путей и воспаления миндалин", — добавил врач.

Носовое же дыхание в этом плане гораздо предпочтительнее, так как фильтрует мелкие частицы в воздухе и увлажняет слизистую. Если человек продолжает невольно дышать через рот, то медик рекомендует ему обратиться к отоларингологу.