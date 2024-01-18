Врач объяснил, как работает военный метод засыпания, который погрузит в сон за 2 минуты

Так называемый военный метод засыпания за две минуты, когда человеку рекомендуется сосредоточить мысли на одном из двух сценариев (лежать в каноэ на безмятежном озере под чистым голубым небом или отдыхать в чёрном бархатном гамаке в тёмной комнате), не является новым. Об этом в беседе с Лайфом рассказал и.о. заведующего кафедрой фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Максимов. По его словам, эта методика основана на достижении состояния расслабления скелетной мускулатуры, выравнивания и урежения дыхания и на использовании приёмов медитации.



Разобрав механизмы сна, учёные давно применяют такой подход в своей практике. Можно менять каноэ и тёмную комнату на овец, баранов или слонов — в основе одно и тоже: расслабился, успокоился, выровнял дыхание, помедитировал Александр Максимов И.о. заведующего кафедрой фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения

По словам медика, здоровый человек, как правило, засыпает сразу. На наступление сна влияет гормон мелатонин, который оказывает резко выраженное тормозящее действие на активность коры полушарий головного мозга. Этот гормон вырабатывается эпифизом, его активность достигает максимума в тёмное время суток.

Но если есть проблемы с засыпанием, то есть переходом от состояния полубодрствования ко сну, например, из-за тревожности или нервозности, то такую методику вполне можно рекомендовать, отметил специалист. При этом, пояснил доктор, такой метод не поможет людям с резким болевым синдромом или психическими заболеваниями, а также при употреблении перед сном психостимулирующих препаратов, в том числе крепкого чая или кофе.