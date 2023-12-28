Медик назвал постоянную сонливость симптомом серьёзных заболеваний

Долгий сон может быть не только благом, но и поводом задуматься о состоянии здоровья. На какие заболевания может указывать сонливость, в беседе с радио Sputnik рассказал сомнолог, руководитель центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин.

По словам специалиста, повышенная потребность во сне может указывать на развитие сердечно-сосудистых, воспалительных заболеваний или сахарного диабета второго типа. Помимо этого, сонливость может наблюдаться у людей, которые страдают остановками дыхания во сне. В то же время ничего страшного не будет, когда человек компенсирует дефицит ночного сна. Допустим, всю рабочую неделю спит меньше шести часов в сутки и отсыпается в выходные.

Собеседник издания также подчеркнул, что после новогодних праздников лучше как можно быстрее войти в режим сна. Прежде всего нормализовать свой режим надо тем, кто весь Новый год провёл за столом и поздно встал 1 января, так как если такой сдвинутый график закрепится на каникулах, то к рабочим дням человек войдёт в состояние недосыпа.

"Надо стараться сделать так, чтобы сон приходился на ночной период времени, не пересыпать в утренние, а тем более в дневные часы. Лучше выспаться ночью, а днём побегать на лыжах, на коньках, сходить на экскурсию", — посоветовал Александр Калинкин.