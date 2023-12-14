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Дерматолог раскрыла 5 неожиданных плюсов от сна нагишом

Врач Филёва: Сон нагишом повышает самооценку и укрепляет супружеские отношения

14 декабря, 05:40
<p>Сон нагишом повышает самооценку и укрепляет супружеские отношения. Обложка © Unsplash</p>

Сон нагишом повышает самооценку и укрепляет супружеские отношения. Обложка © Unsplash

Прохладный свежий воздух, темнота, уютная кровать с мягким одеялом и удобной подушкой — обязательные условия для крепкого и здорового сна. Но есть и ещё один важный фактор: в последнее время всё больше исследователей сходятся на том, что спать лучше всего полностью раздетым. О неожиданных плюсах наготы Лайфу рассказала дерматолог Александра Филёва.

У сна без одежды есть много преимуществ. Во-первых, засыпание в костюме Адама и Евы, как правило, происходит эффективнее. Это объясняется тем, что тело быстрее охлаждается и человек легче погружается в сон

Александра Филёва

Дерматолог, врач — эксперт лаборатории "Гемотест"

<p>У сна без одежды есть много преимуществ. Во-первых, засыпание в костюме Адама и Евы, как правило, происходит эффективнее. Это объясняется тем, что тело быстрее охлаждается и человек легче погружается в сон</p>
<p>У сна без одежды есть много преимуществ. Во-первых, засыпание в костюме Адама и Евы, как правило, происходит эффективнее. Это объясняется тем, что тело быстрее охлаждается и человек легче погружается в сон</p>

Во-вторых, пижамы и сорочки могут стеснять движения, а иногда даже препятствовать нормальному кровообращению. Сон становится более беспокойным, прерывистым, и наутро человек не почувствует себя отдохнувшим и полным сил.

В-третьих, у людей с повышенной потливостью тесная одежда может привести к раздражению кожи и появлению красных пятен и зуду.

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Четвёртая причина начать практиковать сон голышом — ощущение свободы. В течение дня мы надеваем на себя большое количество вещей, которые не позволяют телу дышать. В пятых, сон без одежды повышает самооценку и способствует укреплению супружеских отношений.

"Многие пары признаются, что чувствуют себя более счастливыми, когда ложатся спать кожа к коже". Благодаря такому телесному контакту организм начинает вырабатывать гормон счастья — окситоцин", — добавила врач — эксперт лаборатории "Гемотест".

Если же вы пока не готовы отказаться от пижамы, дерматолог советует выбирать одежду для сна из натуральных материалов — хлопка, шёлка, мягкой шерсти мериноса (если в доме очень холодно) или бамбукового волокна. Следите за чистотой белья и отдайте предпочтение свободным моделям, которые не будут сковывать движения и нарушать ваш сон.

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5 причин купить ещё одну кровать, или Почему вы рискуете своим браком, проводя ночи под одним одеялом

Кстати, ещё одна привычка, которая не способствует хорошему, качественному отдыху, — это сон на полный или голодный желудок. В материале Лайфа читайте, какой интервал между приёмом пищи и отходом ко сну является оптимальным.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев

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