10 поз для сна, которые изменят ваше здоровье Каждый спит так, как ему удобно, но медики считают, что не все позы полезны для человека, а некоторые приносят вред и мешают полноценному отдыху. Во время сна человеку должно быть не только удобно, но и безопасно. 7 января, 21:41 Медики считают, что не все позы полезны для человека, а некоторые приносят вред и мешают полноценному отдыху. Обложка © Freepik / gpointstudio

Поза для сна кажется делом сугубо индивидуальным: каждый спит так, как ему удобно. Но медики считают, что не все позы полезны для человека, а некоторые приносят вред и мешают полноценному отдыху. Спать человеку должно быть не только удобно, но и безопасно.

На животе, руки выше головы

В этой позе человек может испытывать онемение рук и предплечий. Связано это с тем, что в таком положении пережимаются сосуды шеи и нервные окончания позвонков. Тех, кто хоть раз испытал это на себе, охватывает паника. Если человек молод, то кровоснабжение, как правило, быстро восстанавливается. В пожилом возрасте обратимость процессов может быть медленной.

В этой позе человек может испытывать онемение рук и предплечий. Фото © Freepik

Если в этой позе голова спящего повёрнута набок, то это пережимает сонную артерию — мозг испытывает голодание. Позже спящий может сетовать, что он ни с того ни с сего немного поглупел. А всего-то надо было поменять позу для сна.

На животе на высоких подушках

В этой позе к опасности инсульта добавляется затруднённое дыхание и кислородное голодание мозга. Фото © Freepik / Racool_studio

В этой позе к опасности инсульта добавляется затруднённое дыхание и кислородное голодание мозга. Грудная клетка сдавливается, диафрагма не может как следует расправиться — человек испытывает приступы удушья. Молодым снятся кошмары, а у пожилых людей это может привести к смерти.

На животе

Это одна из немногих поз, при которой можно вообще выбросить подушку или обойтись плоской и твёрдой подушкой. Фото © Freepik / Racool_studio

Несмотря на то что в позе на животе проявления проблем с дыханием наименее вероятны, здесь есть свои риски. И главный из них — нагрузка на поясницу и шею. Боль в спине и онемение шеи и рук — не те ощущения, которые хотелось бы испытывать утром во время пробуждения. Некоторые сомнологи уверены: сон на животе провоцирует развитие болезни Альцгеймера. Это одна из немногих поз, при которой можно вообще выбросить подушку или обойтись плоской и твёрдой подушкой.

Сон без подушки

Сон без подушки в любой позе приводит к деформации межпозвоночных дисков шейного отдела позвоночника и к сильнейшим болям в шее. Фото © Freepik

Казалось бы, если подушка так вредна, её нужно выбросить и спать без неё. Нет, нельзя! Сон без подушки в любой позе приводит к деформации межпозвоночных дисков шейного отдела позвоночника и к сильнейшим болям в шее. Подушка должна быть, но она обязана быть низкой.

Сон сидя

Это одна из самых опасных поз для сна. Фото © Freepik / yanalya

Обычно так засыпают те, кто всё время не высыпается или вынужден работать по ночам. Это одна из самых опасных поз для сна. Кардиологи считают, что при ней возрастает риск тромбоза, расширения вен нижних конечностей и есть риск инфаркта миокарда или постепенного возникновения сердечной недостаточности. Кроме того, в этой позе у спящего человека часто затекает шея, что приводит к неправильной работе сосудов, отёкам и болям в позвоночнике.

На спине на высоких подушках

Эта поза может привести к остеохондрозу шейного отдела позвоночника. Фото © Freepik / diana.grytsku

Эта поза может привести к остеохондрозу шейного отдела позвоночника, а в критических случаях — к инсульту. Как правило, приступ начинается к утру, когда человек большую часть ночи провёл в такой неудобной позе.

На спине

В этой позе происходит заброс соляной кислоты из желудка в пищевод, что приводит к изжоге и воспалительным процессам. Фото © Freepik

Эта поза противопоказана тем, кто страдает от лишнего веса и храпит. Во время сна в такой позе ритм дыхания нарушается, есть риск остановки дыхания — апноэ. Поэтому такое положение тела называют "позой неожиданной смерти". Кроме прочего, в этой позе происходит заброс соляной кислоты из желудка в пищевод, что приводит к изжоге и воспалительным процессам.

На боку

Сон на боку приводит к тому, что человек может отлежать себе руку. Фото © Freepik

Сон на боку приводит к тому, что человек может отлежать себе руку. Иногда дело доходит и до тромбозов — то есть без вмешательства врачей кровоснабжение не восстанавливается.

Сон на правой стороне способствует появлению изжоги у тех, кто к ней склонен. Сон на левом боку противопоказан людям, у которых есть проблемы с сердцем. Например, сердечная недостаточность или аритмия.

На боку на высокой подушке

Сосуды, которые снабжают мозг кровью и по которым кровь уходит из мозга, сдавливаются и не справляются с нагрузкой. Фото © Freepik

Поза на боку имеет те же печальные последствия. При этом сосуды, которые снабжают мозг кровью и по которым кровь уходит из мозга, сдавливаются и не справляются с нагрузкой. Давление подскакивает или, наоборот, резко падает, наступает инсульт — ишемический (кровь не поступает в мозг) или геморрагический (если отток крови из мозга нарушен и лопается один из сосудов).

Вниз головой

Крайне опасной с точки зрения кровоснабжения мозга медики считают сон, когда голова спящего находится ниже тела. Это может привести к инсульту и застойным явлениям.

Оказывается, поза, которую вы выбираете для сна, опытному медику может рассказать о вас многое. Если вы любите спать на спине — возможно, у вас повышенное давление. Если на животе — у вас могут быть проблемы с желудочно-кишечным трактом или с позвоночником. Если вы спите на левом боку — это означает, что вы склонны к болезням печени, правой почки и диабету. А если вы любите спать на спине и при этом раскидываете в стороны руки и запрокидываете голову — вас поджидает астма.

Если вы любите спать на спине и при этом раскидываете в стороны руки и запрокидываете голову — вас поджидает астма. Фото © Freepik

Дело в том, что каждая из этих поз как бы компенсирует болезнь. Например, сон на спине с согнутыми ногами облегчает кровоснабжение ног, а сон на спине с раскинутыми руками способствует вентиляции лёгких и доступу кислорода.

Авторы Александр Лаврентьев