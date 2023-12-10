5 приёмов телепатии, которая возникает между влюблёнными Что доказывают исследования военных и почему же влюблённые чувствуют друг друга на расстоянии. 9 декабря, 21:42 Обложка © Freepik / ArthurHidden

Одни называют любовь болезнью, другие — феноменом, третьи — божьим даром. Влюблённые обнаруживают, что отныне они связаны не просто физическим влечением. Они как будто слышат друг друга — приходят в одни и те же места, появляются рядом в трудную минуту и на расстоянии могут определить, если что-то случилось.

Эмоциональный резонанс

Во время холодной войны в США и в СССР существовали особые отделы, занимающиеся вопросами передачи мысли на расстоянии. Военные мечтали создать "боевых экстрасенсов", которые могли бы внушать людям всё что угодно. Сложно сказать, насколько эти исследования продвинулись, но бесспорно следующее: психофизиологи действительно признают, что телепатия существует. Одним из её методов считается внушение подопытным образов, изменяющих их поведение.

Влюблённые обнаруживают, что отныне они связаны не просто физическим влечением. Фото © Freepik / Racool_studio

Например, доктор медицинских наук, полковник в отставке Вячеслав Звоников в одной из своих статей писал, что уже после падения СССР русский телепат внушил англичанке-психиатру, посетившей Научно-практический центр психофизиологии труда ЦКБ № 1, образ того, что она сейчас качнётся вправо, и женщина едва не упала. Телепату не понадобилось даже знать английский язык. От посещения учёных иностранка осталась тогда в восторге.

Психофизиологи признают, что метод внушения образов может изменить поведение человека. Но ещё более сильным методом ментальной связи между людьми является биорезонанс. Его применение на практике было более сложным — во время военных исследований учёные были вынуждены подбирать к каждому подопытному определённую частоту, к которой он оказывался наиболее восприимчив. И тогда человек начинал слышать другого человека без слов!

Факт остается фактом: у влюблённых это происходит как бы само собой. Психиатры, которые настроены менее мистически, называют это не телепатией, а раппортом — установлением между двумя людьми специфического контакта, включающего полное взаимопонимание и некоторое отзеркаливание (возвращение) эмоций. Что близко к практике нейролингвистического программирования (НЛП).

Почему у влюблённых возникает духовное слияние

Психотерапевты отмечают, что наиболее глубокая ментальная связь между влюблёнными происходит тогда, когда между мужчиной и женщиной не просто секс, а любовь, в которой ценится личность партнёра, желание быть рядом. Именно два последних фактора порождают не просто желание физической близости, которое легко удовлетворить, но "слияние" двух людей, которое базируется на уважении друг к другу, на совместных ценностях и полном доверии. Именно оно и даёт эффект "телепатии".

Что дает влюблённым эффект телепатии. Фото © Freepik

Любопытно, что не отрицают существования "любовной телепатии" и православные священники. Например, митрополит Сурожский Антоний указывает, что подобная связь возникает не только в период знакомства и увлечения, но и у тех супругов, которые долгое время прожили в любви и согласии.

Он считает это подарком судьбы, за который следует её благодарить и стараться развить этот дар. Делается это внимательным отношением к своей второй половинке. Следует прислушиваться к своему внутреннему голосу, обращать внимание на предчувствия. Обязательно нужно делиться своими эмоциями с любимым человеком. Если ваш партнёр будет знать, что вы с ним "на одной волне", это ещё более укрепит ваши отношения. То есть все происходит по Библии: "...и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть".

Психотерапевты считают, что ментальная связь — одно из свидетельств, что рядом с вами человек, который может стать верным спутником жизни. С ним у вас не только общие мысли, но вам с ним комфортно, у вас нет друг от друга секретов, в отношениях нет лжи, рядом с ним вам спокойнее, чем в одиночестве, а проблемы вы решаете по принципу "одна голова — хорошо, а две — лучше".

Взаимопроникновение

Физик Рене Блонло объяснял телепатию между влюблёнными особыми N-лучами. Фото © Shutterstock

Некоторые психофизиологи считают, что влюблённый человек может и вполне сознательно прибегать к телепатии. Иногда к такому приёму прибегают во время медитаций. Физик Рене Блонло объяснял телепатию между влюблёнными особыми N-лучами. Он даже произвёл несколько экспериментов по их выявлению и действительно нашёл некое свечение, которое уловил с помощью установленных экранов, покрытых слоем сернистого кальция.

А профессор медицины и физики Огюст Шарпантье, который бывал на этих опытах, указывал, что источником лучей является мозг влюблённого человека. В начале XX века этим приёмом телепатии очень интересовались в России. А в 1908 году журнал "Ребус" даже приглашал своих читателей принять участие в экспериментах. Выяснилось, что N-лучи имеют наибольшее воздействие, когда передаются между людьми с сильной эмоциональной связью, а особенно между влюблёнными.

Как влюблённые чувствуют измены

Но иногда телепатическая связь устанавливается лишь с одной стороны — например, мужчина буквально предугадывает желания женщины. Или любящая женщина всегда "знает", когда её любимый, но ветреный муж начинает смотреть на сторону. Даже если сама находится от него за десятки километров.

Почему у женщин включается "сигнал тревоги" во время командировок мужа. Фото © Shutterstock

Психофизиологи считают, что это происходит благодаря особому "режиму" подсознательной связи мужа и жены. Два человека, проживших в браке довольно много лет, налаживают друг с другом особую нейронную связь. И когда мужчина начинает думать о посторонних женщинах, связь ослабевает, вторая половина это чувствует — и у неё автоматически включается "сигнал тревоги".

Например, некая москвичка Рита С. всегда умудрялась звонить своему мужу Геннадию в тот самый момент, когда он в командировке где-нибудь в провинции пытался "пойти в номера" с другой женщиной. По признанию самого Геннадия, изменить жене у него так и не получилось, как ни старался. Впрочем, быть может, мужчина лукавит.

Декомпенсация связи

Смерть влюблённым — не преграда. Да ладно живые и влюблённые — это ещё как-то можно понять, но связь между любящими людьми остаётся и после смерти. Например, знаменитый режиссёр Виктор Мережко потерял свою супругу Тамару в 1997 году — она умерла от онкологии. Виктор Мережко больше никогда не женился — хранил в сердце любовь к жене. И за несколько дней до смерти режиссёра она стала ему сниться. Он говорил детям, что жена ругала его за какие-то мелочи вроде неправильно подобранного галстука.

Психотерапевты считают, что особая связь между влюблёнными — одно из свидетельств, что рядом с вами человек, который может стать верным спутником жизни. Фото © Freepik

А сколько случаев, когда люди чувствуют, что с могилой любимого человека приключилась беда? Женщина в автобусе жалуется: вдруг ни с того ни с сего начал сниться покойный муж. Снится и всё жалуется — ноги промочил, ноги мёрзнут. Решила женщина панихиду о муже заказать да на могилу съездить. Приехала на кладбище и ахнула: могила в ногах провалилась и в яме скопилась талая вода.

37-летняя Жанна рано овдовела. Несмотря на то что жили в достатке, от мужа остались лишь долги. Когда женщину как следует прижали кредиторы, ей приснился покойный муж. Он попросил прощения, что оставил её с детьми без средств к существованию, и сказал, где в квартире лежат банковские документы на крупный счёт, открытый на его имя в иностранном банке. Утром Жанна нашла договор с банком в столе мужа, хотя до этого не раз проверяла ящики и была уверена, что там ничего нет.

Все эти случаи лишь подтверждают, что между любящими людьми и вправду устанавливается телепатическая связь.

Авторы Александр Лаврентьев