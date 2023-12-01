Что такое "фаза отвращения" в отношениях и как не упустить из-за неё настоящую любовь Это странно: вдруг начать испытывать неприязнь к человеку, от взгляда на которого недавно бабочки в животе начинали летать. Если думаете, что такое только у вас, то ошибаетесь. Рассказываем про самую неприятную стадию в отношениях. 1 декабря, 16:00 Shutterstock

Пожалуй, самый критический момент в любых отношениях — это "фаза отвращения". В этот период партнёры могут чувствовать неприязнь или разочарование друг в друге, что способно привести к серьёзным проблемам и даже к разрыву. Но этот сложный этап можно использовать для того, чтобы сделать отношения лучше.

Как понять, что ваши отношения достигли "стадии отвращения"

Почему мы вдруг начинаем ненавидеть любимого человека? Фото © Freepik

В этот период, когда влюблённость исчезает, мы перестаём идеализировать партнёра и начинаем видеть его недостатки. И тут несколько вариантов развития событий: начать беситься и пытаться исправить свою половинку либо делать вид, что всё прекрасно. Но всё равно следует понять, что партнёр испытывает такие же чувства по отношению к вам. Иногда доходит до того, что нас начинает раздражать даже то, что раньше нравилось. И главное — появляются мысли, что мы ошиблись в своём выборе. Достаточно сигналов для того, чтобы многие пары на данном этапе расстались. Но есть и другой вариант. Взять отношения в свои руки и начать над ними работать.

Что сделать, чтобы пережить "этап отвращения" в отношениях

Избежать этого невозможно, но зато можно использовать данный этап как точку роста для ваших романтических или скорее семейных отношений. Представьте: теперь у вас есть уникальная возможность построить по-настоящему здоровые отношения, не идеализируя друг друга. Вот несколько советов.

1. Больше общайтесь

Как справиться с отвращением к партнёру. Фото © Freepik

Главный совет, если вы хотите преодолеть "фазу отвращения", — придерживайтесь открытой и честной коммуникации. Вместо того чтобы накапливать обиды и недовольство, важно найти время, чтобы поговорить друг с другом. Выразите свои чувства и проблемы, но помните, что важно делать это спокойно и без излишней эмоциональности. Попробуйте сосредоточиться на поиске решений, а не на обвинениях.

2. Дайте себе и партнёру больше пространства

Одновременно с общением не забывайте о важности личного пространства. Вы не обязаны проводить каждую свободную секунду вместе и делать всё в паре. Всем нужны собственные увлечения и время для отдыха наедине. Не обижайтесь, если вторая половинка хочет провести время с друзьями или заняться своими увлечениями. Найдите занятия, которые интересны именно вам и помогут расслабиться и отдохнуть от повседневных забот.

3. Поставьте общие цели

Последствия "стадии отвращения" в отношениях. Фото © Freepik

Общие цели и мечты могут сильно укрепить отношения и помочь преодолеть "фазу разочарования" в партнёре. Найдите области, в которых вы способны сотрудничать и работать вместе. Это может быть любой проект или цель, которую вы оба хотите достичь. Движение к общей мечте поможет вам ощутить себя командой и сблизиться друг с другом!

4. Разнообразьте совместный досуг

Один из способов преодолеть "фазу отвращения" в отношениях — это разнообразить совместный досуг. Попробуйте вместе заниматься новыми хобби, посетить интересные места в городе или далеко за его пределами. Главное — делать всё вместе. Это поможет создать новые положительные воспоминания и разнообразить вашу рутину.

5. Вспомните о том хорошем, что было у вас

Как преодолеть "стадию отвращения" в отношениях. Фото © Freepik / Racool_studio

Помните о всех прекрасных моментах, которые вы пережили вместе. Составьте список совместных достижений и радостных событий. Поговорите о приятных моментах и воспоминаниях, которые вас связывают. Это поможет вспомнить, почему вы были влюблены друг в друга.

"Фаза отвращения" — "мероприятие" крайне сложное и неприятное, но оно предоставляет уникальную возможность для роста и укрепления отношений. Важно помнить, что это лишь временный этап и совместными усилиями вы сможете его преодолеть. Удачи вам!

Авторы Сергей Трофимов