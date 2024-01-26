Снижается сопротивляемость организма: Названа опасность от сокращения сна даже на час

Взрослому человеку следует отводить на сон от семи до девяти часов в сутки. При длительном недосыпе организм постепенно утрачивает способность сопротивляться всевозможным недугам. Об этом "Вечерней Москве" рассказал врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов.

"Если вы сокращаете время сна всего на час, это способствует тому, что сопротивляемость организма к различным возбудителям инфекционного характера и иным болезням резко снижается", — объяснил специалист.

По его словам, эта формула не является универсальной, кому-то достаточно и шести часов, чтобы отдохнуть, но большинству для полного расслабления требуется не менее восьми или даже десяти часов.

Чтобы избавиться от недосыпа, врач рекомендовал соблюдать режим сна: приучить организм засыпать в одно и то же время. Хороший эффект оказывают и расслабляющие процедуры: ванна, травяной чай, лёгкий массаж, ароматерапия, музыка. Имеет значение и обстановка в спальной комнате. Нужно выключить любые источники света, а также телевизор, компьютер, телефон и все прочие девайсы. В спальне должно быть тепло, но достаточно свежо.