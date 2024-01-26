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26 января, 03:46

Снижается сопротивляемость организма: Названа опасность от сокращения сна даже на час

Сомнолог Полуэктов: Длительное сокращение сна даже на час понижает иммунитет

Взрослому человеку следует отводить на сон от семи до девяти часов в сутки. При длительном недосыпе организм постепенно утрачивает способность сопротивляться всевозможным недугам. Об этом "Вечерней Москве" рассказал врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов.

"Если вы сокращаете время сна всего на час, это способствует тому, что сопротивляемость организма к различным возбудителям инфекционного характера и иным болезням резко снижается", — объяснил специалист.

По его словам, эта формула не является универсальной, кому-то достаточно и шести часов, чтобы отдохнуть, но большинству для полного расслабления требуется не менее восьми или даже десяти часов.

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Чтобы избавиться от недосыпа, врач рекомендовал соблюдать режим сна: приучить организм засыпать в одно и то же время. Хороший эффект оказывают и расслабляющие процедуры: ванна, травяной чай, лёгкий массаж, ароматерапия, музыка. Имеет значение и обстановка в спальной комнате. Нужно выключить любые источники света, а также телевизор, компьютер, телефон и все прочие девайсы. В спальне должно быть тепло, но достаточно свежо.

А ранее сомнолог назвала главные причины внезапных ночных пробуждений. Так, по её словам, гиперактивная щитовидная железа вырабатывает слишком много гормона тироксина, который способен оказывать волновое воздействие на многие системы организма, а синдром беспокойных ног может вызывать в нижних конечностях ощущение пульсации, зуда, боли, тянущего движения или ползания мурашек.

Обложка ©

Freepik / Senivpetro

Лариса Сафронова
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