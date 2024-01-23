От проблем со щитовидкой до обжорства: Врач назвала главные причины внезапных ночных пробуждений Сомнолог Сурненкова: И обильная трапеза, и голодание могут вызвать бессонницу 23 января, 09:00 И обильная трапеза, и голодание могут вызвать бессонницу. Обложка © Shutterstock

Многие люди жалуются на внезапные ночные пробуждения, из-за которых утром они чувствуют себя разбитыми. Что заставляет просыпаться посреди ночи и как этого избежать, Лайфу рассказала врач функциональной диагностики высшей категории Татьяна Сурненкова.

1. В вашей комнате слишком жарко, холодно, шумно или светло.

Ваш порог возбуждения — то есть насколько легко что-то вас разбудит — варьируется в зависимости от того, на какой стадии сна вы находитесь. Первая стадия сна — самая лёгкая. Именно тогда вы, скорее всего, проснётесь из-за того, что хлопнет дверь, фары проезжающей мимо машины посветят в ваше окно или из-за какого-либо другого фактора окружающей среды, например из-за того, что в вашей комнате слишком жарко или холодно. В идеале в вашей комнате должно быть темно, комфортно, прохладно и тихо, когда вы спите, говорит врач.

2. У вас тревожность.

Проблемы со сном — один из наиболее распространённых симптомов тревожного расстройства. Это потому, что вы можете испытывать проблемы, вызванные тревогой, которые достаточно серьёзны, чтобы разбудить вас, например учащённое сердцебиение или ночные кошмары.

Кроме того, есть люди, которые могут испытывать так называемые ночные приступы паники, которые пробуждают их ото сна. Если ваше беспокойство регулярно будит вас, сообщите об этом своему врачу, который сможет помочь вам справиться с любой скрытой тревогой или паническим расстройством Татьяна Сурненкова Руководитель Центра сомнологии клинико-диагностического центра "МЕДСИ на Красной Пресне", врач функциональной диагностики высшей категории

3. Приём алкоголя.

Конечно, алкоголь может облегчить засыпание, но он также имеет тенденцию вызывать прерывистый сон. Дело в том, что спиртное может по-разному влиять на стадии сна. Сомнологи рекомендуют людям прекращать пить по крайней мере за три часа до сна, чтобы дать организму время переработать алкоголь.

5. У вас апноэ во сне.

Если вы резко просыпаетесь и чувствуете, что вам нужно отдышаться, возможно, виновато апноэ во сне. Это расстройство замедляет и/или останавливает дыхание во время сна. Если у вас синдром обструктивного апноэ во сне, мышцы горла слишком сильно расслабляются, что сужает дыхательные пути и приводит к падению уровня кислорода.

6. У вас гиперактивная щитовидная железа.

Эта железа контролирует функцию нескольких других органов, когда она сверхактивна (гипертиреоз), вырабатывается слишком много гормона тироксина, который может оказывать волновое воздействие на многие системы организма.

7. Слишком обильная трапеза перед сном.

Одной из потенциальных причин внезапных пробуждений является кислотный рефлюкс, когда желудочная кислота попадает в горло и вызывает болезненную ночную изжогу. С другой стороны — слишком долгое воздержание от еды перед сном также может вызвать этот тип бессонницы: урчание и спазмы в животе могут вас разбудить.

8. У вас синдром беспокойных ног.

Синдром беспокойных ног может вызывать в нижних конечностях ощущение пульсации, зуда, боли, тянущего движения или ползания мурашек. Если у вас СБН, вы также почувствуете неконтролируемое желание двигать ногами. Эти симптомы наиболее распространены вечером и ночью и становятся более интенсивными в периоды бездействия, например сна. Проблемы с дофамином, нейротрансмиттером, который необходим мышцам для правильной работы, могут вызвать СБН. Иногда существуют и другие причины, вызывающие СБН, например дефицит железа.

А ранее Лайф писал, что долгий сон может быть не только благом, но и поводом задуматься о состоянии здоровья. Повышенная потребность во сне может указывать на развитие сердечно-сосудистых, воспалительных заболеваний или сахарного диабета второго типа, предупреждают врачи.

Авторы Андрей Горяничев