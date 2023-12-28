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28 декабря, 13:50

"Только сон и секс": Сомнолог запретил смотреть сериалы в кровати

Сомнолог Бузунов: Просмотр сериалов в кровати может привести к проблемам со сном

Просмотр сериалов и фильмов в кровати может привести к проблемам со сном. Для подобного расслабления лучше использовать другую комнату, считает сомнолог Роман Бузунов.

По его словам, кровать предназначена только для сна и выполнения супружеского долга. Специалист советует убирать все гаджеты за час до того, как лечь в постель.

"Встали с кровати, пошли в другой комнате посмотрели, захотели спать — пошли опять легли. Кровать должна ассоциироваться только со сном и сексом. Всё", — заявил сомнолог в беседе с РИА "ФедералПресс".

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Ранее Лайф писал, что долгий сон может быть не только благом, но и поводом задуматься о состоянии здоровья. Повышенная потребность во сне может указывать на развитие сердечно-сосудистых, воспалительных заболеваний или сахарного диабета второго типа, предупреждают врачи.

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Freepik / lookstudio

Ян Поланин
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