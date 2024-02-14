Сомнолог назвала утренние правила, которые подарят бодрость до вечера

Чтобы улучшить состояние своего здоровья, а также поднять настроение на весь день, необходимо правильно просыпаться, завтракать и не бояться физической активности. Об этом сообщила "Вечерней Москве" врач – сомнолог-невролог Елена Царёва.

По её словам, важно ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Количество часов сна зависит от индивидуальных потребностей организма. Главное, не переключать будильник по утрам, иначе весь день может хотеться спать. По словам эксперта, режим можно наладить за несколько недель. Если вставать в одинаковое время в будни, в выходные день будет начинаться легко.

Так как первые полчаса после пробуждения происходит инерция сна и у человека может наблюдаться спутанность сознания, не возбраняется первые 15 минут провести в постели, но потом нужно обязательно встать.

"Соответственно, первые 15 минут после пробуждения можно полежать в кровати, но потом её нужно покинуть. А чтобы помочь себе проснуться, нужно выпить кофе. А через 15 минут, когда кофеин подействует, — сделать утреннюю зарядку в течение 10–15 минут. Этого будет достаточно, чтобы разогнать кровь и избавиться от сонливости. Доказано: чем выше температура тела, пульс и артериальное давление, тем меньше сонливость", — перечислила Царёва.

Очень важно хорошо позавтракать, даже "совам". Если приучить себя завтракать в одно и то же время, будет проще вставать из-за голода. Ещё одной мотивацией вставать по утрам может стать традиция делать себе с утра приятные сюрпризы и создавать положительные эмоции.