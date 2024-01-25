Трудоголиков предупредили, что сны про работу — это очень тревожный звоночек

В периоды больших эмоциональных или физических нагрузок многие люди сталкиваются с нарушениями сна. Если такие эпизоды происходят несколько раз в неделю, то повышенная утомляемость, снижение настроения и тонуса не заставят себя ждать, предупредил сомнолог Роман Бузунов.

По его словам, во сне мозг обрабатывает всю накопленную за день информацию и решает, что из этого массива данных можно забыть. Причём объём нашей памяти не бесконечен, "забывать" большую часть фоновой информации крайне необходимо для здоровья, иначе можно попасть в психиатрическую больницу.

"Мозг анализирует поступающую информацию и принимает решения. Если у нас остаются нерешённые проблемы — стрессовая работа, агрессивный начальник, — мозг постоянно обращается к этим ситуациям, не может принять решение и забыть их", — приводит слова собеседника издание "Абзац".