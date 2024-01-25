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25 января, 15:14

Трудоголиков предупредили, что сны про работу — это очень тревожный звоночек

Сомнолог Бузунов: Навязчивые сновидения ни в коем случае нельзя игнорировать

Фото © jcomp / freepik

Фото © jcomp / freepik

В периоды больших эмоциональных или физических нагрузок многие люди сталкиваются с нарушениями сна. Если такие эпизоды происходят несколько раз в неделю, то повышенная утомляемость, снижение настроения и тонуса не заставят себя ждать, предупредил сомнолог Роман Бузунов.

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По его словам, во сне мозг обрабатывает всю накопленную за день информацию и решает, что из этого массива данных можно забыть. Причём объём нашей памяти не бесконечен, "забывать" большую часть фоновой информации крайне необходимо для здоровья, иначе можно попасть в психиатрическую больницу.

"Мозг анализирует поступающую информацию и принимает решения. Если у нас остаются нерешённые проблемы — стрессовая работа, агрессивный начальник, мозг постоянно обращается к этим ситуациям, не может принять решение и забыть их", приводит слова собеседника издание "Абзац".

Проблема может перерасти в навязчивые сновидения, при появлении которых сомнолог настоятельно рекомендует снизить нагрузку на работе или вовсе её сменить.

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А ранее Лайф рассказывал о неожиданной причине быстрой утомляемости после сна. Оказалось, что дыхание ртом может спровоцировать сонливость и усталость. Между тем трихолог объяснила, почему ни в коем случае нельзя ложиться спать с мокрыми волосами — ломкость и хрупкость обеспечены. Перекусывать перед сном тоже не рекомендуется. Здесь объяснили почему.

Марина Калегина
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