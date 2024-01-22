Вялость и апатия: Для нашего сегодняшнего состояния нашлось название — "январский мозг"
Эндокринолог Павлова: Во время январской вялости нужно придерживаться режима сна
Эндокринолог объяснила, как побороть "январский мозг" и радоваться жизни. Обложка © Shutterstock
У вялости и апатии в начале года после новогодних праздников даже есть собственный термин — "январский мозг". Он означает нежелание работать, заниматься бытовыми делами и даже просто радоваться жизни. Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, как бороться с этим явлением.
Учёные объясняют "январский мозг" недостатком солнечного света, нарушением цикла сна в праздники и резким возвращением к раннему подъёму.
"Недостаток солнечного света зимой снижает уровень серотонина и увеличивает выработку мелатонина. Человеку хочется много спать и грустить", — написала специалист в телеграм-канале.
По словам Павловой, в праздники циклы сна и биологические часы человека сбиваются, поэтому многие люди перестают вовремя ложиться спать. Резкое возвращение к ранним утренним подъёмам и рабочему ритму является огромным стрессом для организма, уточнила эндокринолог.
Кроме того, на состояние "январского мозга" влияет генетическая память: раньше зимой людям приходилось тяжело без света и отопления, а это не располагало к хорошему настроению. По информации учёных, мозг работает по-разному в зависимости от времени года — летом он более активный, а к концу декабря уже находится в спящей фазе.
Медик рассказала, как бороться с январской вялостью. Эксперт рекомендует придерживаться обычного режима сна и бодрствования, принимать витамин D, есть больше овощей и фруктов, много гулять в светлое время суток. Кроме того, Павлова советует заниматься спортом и поменьше сидеть в телефоне.
А ранее психолог объяснила, как нужно правильно выходить из режима праздников. По словам специалиста, лучше отложить незавершённые дела и размеренно подготовиться к рабочей неделе: собрать и погладить одежду, найти документы и спрятанные офисные принадлежности.