Вялость и апатия: Для нашего сегодняшнего состояния нашлось название — "январский мозг"

У вялости и апатии в начале года после новогодних праздников даже есть собственный термин — "январский мозг". Он означает нежелание работать, заниматься бытовыми делами и даже просто радоваться жизни. Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, как бороться с этим явлением.

Учёные объясняют "январский мозг" недостатком солнечного света, нарушением цикла сна в праздники и резким возвращением к раннему подъёму.

"Недостаток солнечного света зимой снижает уровень серотонина и увеличивает выработку мелатонина. Человеку хочется много спать и грустить", — написала специалист в телеграм-канале.

По словам Павловой, в праздники циклы сна и биологические часы человека сбиваются, поэтому многие люди перестают вовремя ложиться спать. Резкое возвращение к ранним утренним подъёмам и рабочему ритму является огромным стрессом для организма, уточнила эндокринолог.

Кроме того, на состояние "январского мозга" влияет генетическая память: раньше зимой людям приходилось тяжело без света и отопления, а это не располагало к хорошему настроению. По информации учёных, мозг работает по-разному в зависимости от времени года — летом он более активный, а к концу декабря уже находится в спящей фазе.

Медик рассказала, как бороться с январской вялостью. Эксперт рекомендует придерживаться обычного режима сна и бодрствования, принимать витамин D, есть больше овощей и фруктов, много гулять в светлое время суток. Кроме того, Павлова советует заниматься спортом и поменьше сидеть в телефоне.