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22 января, 08:35

Вялость и апатия: Для нашего сегодняшнего состояния нашлось название — "январский мозг"

Эндокринолог Павлова: Во время январской вялости нужно придерживаться режима сна

Эндокринолог объяснила, как побороть "январский мозг" и радоваться жизни. Обложка © Shutterstock

Эндокринолог объяснила, как побороть "январский мозг" и радоваться жизни. Обложка © Shutterstock

У вялости и апатии в начале года после новогодних праздников даже есть собственный термин — "январский мозг". Он означает нежелание работать, заниматься бытовыми делами и даже просто радоваться жизни. Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, как бороться с этим явлением.

Учёные объясняют "январский мозг" недостатком солнечного света, нарушением цикла сна в праздники и резким возвращением к раннему подъёму.

"Недостаток солнечного света зимой снижает уровень серотонина и увеличивает выработку мелатонина. Человеку хочется много спать и грустить", — написала специалист в телеграм-канале.

По словам Павловой, в праздники циклы сна и биологические часы человека сбиваются, поэтому многие люди перестают вовремя ложиться спать. Резкое возвращение к ранним утренним подъёмам и рабочему ритму является огромным стрессом для организма, уточнила эндокринолог.

Кроме того, на состояние "январского мозга" влияет генетическая память: раньше зимой людям приходилось тяжело без света и отопления, а это не располагало к хорошему настроению. По информации учёных, мозг работает по-разному в зависимости от времени года — летом он более активный, а к концу декабря уже находится в спящей фазе.

Медик рассказала, как бороться с январской вялостью. Эксперт рекомендует придерживаться обычного режима сна и бодрствования, принимать витамин D, есть больше овощей и фруктов, много гулять в светлое время суток. Кроме того, Павлова советует заниматься спортом и поменьше сидеть в телефоне.

Половина россиян после новогодних праздников захотела отдохнуть ещё недельку
Половина россиян после новогодних праздников захотела отдохнуть ещё недельку

А ранее психолог объяснила, как нужно правильно выходить из режима праздников. По словам специалиста, лучше отложить незавершённые дела и размеренно подготовиться к рабочей неделе: собрать и погладить одежду, найти документы и спрятанные офисные принадлежности.

Дарья Нарыкова
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