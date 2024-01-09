Половина россиян после новогодних праздников захотела отдохнуть ещё недельку
Опрос: 50% россиян хотели бы после новогодних праздников отдохнуть ещё неделю
Половина россиян призналась, что новогодних праздников им не хватило, поэтому нужна ещё неделя отдыха. Об этом говорится в результатах опроса, проведённого kp.ru.
Так, 50% опрошенных сообщили, что длинные выходные пролетели слишком быстро и они не успели сделать всё, что планировали. Кто-то ради этого даже ушёл с 9 января в отпуск. При этом 24% россиян подчёркивают, что смогли хорошо отдохнуть и сегодня бодро шли на работу.
А 21% указали, что новогодние праздники — слишком длинные, за 10 дней они устали отдыхать. Для многих семейные сборы — не всегда про расслабление, ведь нужно постоянно мыть посуду. В то же время 5% считают, что часть выходных надо перенести на май.
"Остаюсь при своём мнении, что надо сменить дни отдыха, предоставив на празднование Нового года период с 31 декабря по 3 января, а остальные дни с 1 по 9 мая сделать праздничными. Солнце, цветы, тепло, большой световой день, бодрость в работе и время на отдых!", — отметил один из участников опроса.
Ранее Лайф писал, как справиться с апатией после Нового года. Важно помнить, что это не приговор, а временное состояние, которое можно преодолеть, если вы будете заботиться о себе.
Shutterstock