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9 января, 16:54

Половина россиян после новогодних праздников захотела отдохнуть ещё недельку

Опрос: 50% россиян хотели бы после новогодних праздников отдохнуть ещё неделю

Половина россиян призналась, что новогодних праздников им не хватило, поэтому нужна ещё неделя отдыха. Об этом говорится в результатах опроса, проведённого kp.ru.

Так, 50% опрошенных сообщили, что длинные выходные пролетели слишком быстро и они не успели сделать всё, что планировали. Кто-то ради этого даже ушёл с 9 января в отпуск. При этом 24% россиян подчёркивают, что смогли хорошо отдохнуть и сегодня бодро шли на работу.

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А 21% указали, что новогодние праздники — слишком длинные, за 10 дней они устали отдыхать. Для многих семейные сборы — не всегда про расслабление, ведь нужно постоянно мыть посуду. В то же время 5% считают, что часть выходных надо перенести на май.

"Остаюсь при своём мнении, что надо сменить дни отдыха, предоставив на празднование Нового года период с 31 декабря по 3 января, а остальные дни с 1 по 9 мая сделать праздничными. Солнце, цветы, тепло, большой световой день, бодрость в работе и время на отдых!", — отметил один из участников опроса.

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Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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