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9 января, 09:27

Некоторые живут в празднике весь год: Россияне рассказали, когда планируют убирать новогодние украшения

Опрос: 8% россиян не планируют убирать новогодние украшения до начала весны

Большая часть россиян (62%) планирует избавляться от новогодних украшений только после старого Нового года. А 23% опрошенных ответили, что намерены убрать праздничный декор в феврале.

Ещё 8% россиян планируют убирать новогодние украшения в начале весны. Об этом говорят данные предоставленного Лайфу анонимного опроса, проведённого интерьерной компанией Mr.Doors. При этом ещё 7% россиян вовсе не собираются избавляться от праздничных украшений.

Некоторые из пользователей в Интернете, прокомментировавшие опрос, заявили, что планируют убрать украшения только после январских каникул, другие же — с наступлением китайского Нового года.

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Ранее Лайф писал, что большинство россиян (62%) испытывают трудности с выходом на работу после новогодних гуляний. Чтобы настроиться на нужный лад, они применяют различные методики.

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Freepik

Ян Поланин
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