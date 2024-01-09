Некоторые живут в празднике весь год: Россияне рассказали, когда планируют убирать новогодние украшения
Опрос: 8% россиян не планируют убирать новогодние украшения до начала весны
Большая часть россиян (62%) планирует избавляться от новогодних украшений только после старого Нового года. А 23% опрошенных ответили, что намерены убрать праздничный декор в феврале.
Ещё 8% россиян планируют убирать новогодние украшения в начале весны. Об этом говорят данные предоставленного Лайфу анонимного опроса, проведённого интерьерной компанией Mr.Doors. При этом ещё 7% россиян вовсе не собираются избавляться от праздничных украшений.
Некоторые из пользователей в Интернете, прокомментировавшие опрос, заявили, что планируют убрать украшения только после январских каникул, другие же — с наступлением китайского Нового года.
Ранее Лайф писал, что большинство россиян (62%) испытывают трудности с выходом на работу после новогодних гуляний. Чтобы настроиться на нужный лад, они применяют различные методики.