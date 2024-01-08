Россиянам посоветовали не заниматься интенсивными тренировками сразу после праздников

Сразу после новогодних праздников не стоит усердствовать в спортзале. Лучше вообще не заниматься интенсивными тренировками после длительного отдыха, а уделить внимание своему рациону.

"Включение в интенсивные тренировки для сжигания избыточных калорий не рекомендуется сразу. Лучше начать с постепенного восстановления рациона", — заявила врач-эндокринолог Наталия Тананакина в беседе с РИАМО.

Так, например, начать заниматься спортом в Новом году можно с введения регулярных пеших прогулок или дыхательных упражнений и йоги. Такие активности не навредят, а наоборот помогут подготовить тело. Тем, кто хочет быстро избавиться от набранных за праздники килограммов, врач напомнила, что самое оптимальное снижение веса происходит в течение нескольких месяцев, а здоровое — как правило составляет 500 граммов жира в неделю.

При этом возвращаться к здоровому рациону и образу жизни после переизбытка алкоголя и вредной еды медик посоветовала с помощью введения простых правил и изменений в питании и физической активности.