Регион

Уведомления отключены

8 января, 20:08

Россиянам посоветовали не заниматься интенсивными тренировками сразу после праздников

Врач Тананакина: После праздников не рекомендуются интенсивные тренировки

Сразу после новогодних праздников не стоит усердствовать в спортзале. Лучше вообще не заниматься интенсивными тренировками после длительного отдыха, а уделить внимание своему рациону.

"Включение в интенсивные тренировки для сжигания избыточных калорий не рекомендуется сразу. Лучше начать с постепенного восстановления рациона", — заявила врач-эндокринолог Наталия Тананакина в беседе с РИАМО.

Так, например, начать заниматься спортом в Новом году можно с введения регулярных пеших прогулок или дыхательных упражнений и йоги. Такие активности не навредят, а наоборот помогут подготовить тело. Тем, кто хочет быстро избавиться от набранных за праздники килограммов, врач напомнила, что самое оптимальное снижение веса происходит в течение нескольких месяцев, а здоровое — как правило составляет 500 граммов жира в неделю.

При этом возвращаться к здоровому рациону и образу жизни после переизбытка алкоголя и вредной еды медик посоветовала с помощью введения простых правил и изменений в питании и физической активности.

Названа лучшая разгрузочная диета после новогодних застолий
Названа лучшая разгрузочная диета после новогодних застолий

А ранее Лайф рассказывал о лучшей разгрузочной диете после новогодних застолий. Привести пищеварение в норму помогут пара дней рациона, который включает в себя большое количество белков. Так, например, в качестве завтрака отлично подойдут яйца, на обед — рыба, а на ужин — растительные белки.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
  • Новости
  • Праздники
  • Новый год
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров