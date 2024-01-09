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9 января, 14:13

Психолог назвала "главного друга" после шумных праздников

Психолог Игонина призвала размеренно выходить из режима праздников

Если во время длинных новогодних праздников вы не успели завершить какие-то дела, то не стоит на них зацикливаться — лучше отложить, чтобы сосредоточиться на правильной подготовке к рабочим будням. Такой совет дала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

"После шумных праздников наш главный друг — размеренность. Подумайте о необходимых вещах и предметах для работы — соберите и погладьте одежду, найдите документы и спрятанные в закрома офисные принадлежности", — отметила она в беседе с РИАМО.

Кроме того, важно грамотно распланировать рабочие задачи. Здесь всё по старинке: надо составить список дел и расставить приоритеты, при этом необходимо и выделить время для качественного сна. Эксперт посоветовала ложиться и вставать раньше хотя бы за несколько дней до выхода на работу. Также надо не забывать про правильное питание — в рационе должно быть много овощей и фруктов, а также круп и творога.

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Никита Осипов
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