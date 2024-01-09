Как восстановится после праздников, если каникулы не помогли Руководитель экспертного совета Международного института психосоматического здоровья, клинический психолог Сергей Мартынов — о том, что делать, если после праздников вы не почувствовали себя отдохнувшими, а также как быстро войти в рабочее состояние. 8 января, 21:44 Кто и почему подвергается выгоранию на работе в первую очередь. Обложка © Shutterstock

Весь мой профессиональный опыт в психологии говорит о том, что человек может переносить любую профессиональную нагрузку даже в кризисе, более того — использовать кризис себе во благо. Например, вопреки стрессу — увеличивать собственную эффективность в работе и в других сферах жизни; научиться так управлять своей психикой, эмоциями, что даже в очень сложной ситуации останется максимально продуктивным.

Часто в конце года человек начинает чувствовать усталость: эмоциональное и физическое истощение. Это и слабость, и снижение активности, и понижение эмоционального тонуса. Многие теряют интерес к работе и жизни. Опасно, если усталость начинает приобретать хроническую форму, а это значит, что к концу новогодних каникул человек может и не почувствовать себя отдохнувшим.

Возраст выгорающих

Поэтому в целях профилактики первое, что необходимо знать, это факторы развития хронической усталости. Например, возраст. Люди более уязвимы в самом начале своей профессиональной деятельности, когда опыт ещё не накоплен, либо с 40 до 50 лет, когда вместе со стажем возрастают утомление и разочарование, которые требуют новых подходов в переработке информации, в осмыслении жизни.

Что советуют психологи, если хроническая усталость не проходит. Фото © Shutterstock

Очень часто в хронической усталости оказываются люди, не состоящие в браке. И это вполне объяснимо. Человек не чувствует рядом с собой кого-то родного, появляется чувство одиночества. Как бы это ни было парадоксально, но и высшее образование способствует эмоциональному выгоранию. И это факт. Дело в том, что эрудированный человек более самонадеян, думает, что он подготовлен и адаптирован в мире, но, сталкиваясь с неизвестным кризисом, не справляется. То есть ему необходимы навыки саморегуляции, чтобы противостоять стрессовым нагрузкам.

Как изменить ситуацию

Какие личностные факторы предрасполагают к такой усталости? Это низкая выносливость психики, склонность к гиперконтролю, неспособность к быстрой адаптации к изменениям, бурный темп жизни, низкая самооценка, рассогласованность личных ценностей, рассогласованность с ценностями организации, в которой человек работает.

Сам человек всегда может проанализировать причины своего дискомфорта. Речь идёт даже о таких мелочах, как рабочее место. Как расположены предметы на рабочем столе. Каждый из нас много времени проводит на работе, и какие-то детали оказывают влияние на наше эмоциональное состояние подсознательно. Организовав эти детали по-другому, можно легко изменить своё эмоциональное состояние.

Общение помогает наладить эмоциональное состояние. Любой разговор можно направить на восполнение сил. Фото © Shutterstock

После этого нужно обратить внимание на положительные факторы. Всё то, что вас поддерживает. Те смыслы и ценности, которые могут вас радовать и возвышать в собственных глазах. Грамотно распределяйте рабочие задачи. Поделитесь с друзьями положительным опытом. Общение помогает наладить эмоциональное состояние. Любой разговор можно направить на восполнение сил. Обращайте больше внимания на свои достижения. Это может стать источником вдохновения для следующих побед. Отмечайте, что повышает настроение, а что снижает. Таким образом можно научиться управлять своим состоянием за счёт переключения внимания.

Ещё можно применить практику "Ресурсное состояние", которая представляет собой совокупность показателей физического и психологического здоровья, позволяющую человеку накопить силы и желания для решения текущих задач, а также энергии, чтобы двигаться к намеченным планам. Для этого попробуйте расслабиться и представить то место, где вы когда-то чувствовали себя спокойно и уверенно. Побудьте в этом месте и в этом состоянии. Рассмотрите детали. Почувствуйте, какие у вас там эмоции. Попробуйте запомнить это состояние и перенесите его в реальную жизнь. Наладив такой источник передачи эмоций из прошлого в настоящее, удастся сохранить уверенность в реальности метода. Обращайтесь к этому упражнению всегда, когда нужно преодолеть состояние истощения и апатии.

Авторы Сергей Мартынов