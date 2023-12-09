Секретный ключ: Как избежать скандалов с подростком и почему это возмутит отцов Психологи утверждают, что матери приходится рожать одного и того же ребёнка дважды. Первый раз — в роддоме, второй — когда он взрослеет и превращается в бунтаря. Что важно знать, чтобы не скандалить? 8 декабря, 21:42 Как избежать скандалов с подростком и почему это возмутит отцов. Обложка © Shutterstock

Дети звёзд и их проблемы

"Я воспитываю детей в строгости", — заявляет звезда поп-музыки Мадонна. На сцене она эпатирует публику запредельной откровенностью нарядов, а в семье культивирует консерватизм. У Мадонны пара родных и пара приёмных детей, которых она держит в узде и наказывает за малейшую провинность.

Когда авторитарная мать застала 16-летнюю дочь Лурдес с сигаретой в руках, тут же заблокировала все её банковские карты и отправила под домашний арест без гаджетов на несколько дней.

Похожую модель воспитания используют и некоторые российские звёзды. Продюсер и телеведущая Яна Рудковская призналась, что держит детей в ежовых рукавицах и считает, что главное — дисциплина. Знаменитая пара Рудковская и Плющенко полагает, что в случае подросткового непослушания можно прибегнуть к радикальным мерам, например закрыть в тёмной комнате или "дать ремня". В интервью на тему воспитания Яна поясняет, что именно так воспитывали её родители и вырастили достойного человека.

Фигурист Евгений Плющенко, его супруга продюсер Яна Рудковская и их сыновья Арсений (справа) и Александр (слева). Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Возраст с 10 до 18 лет — самое тяжёлое испытание для родителей. Одобряют ли семейные психологи метод "закручивания гаек" в этот период? Можно ли воспитать эмоционально здоровую личность методом кнута и пряника?

Почему человек рождается два раза: физиологически и психологически

На плечах мамы лежит огромная ответственность! Ведь она не только вынашивает, рожает и вскармливает грудью младенца. Она должна родить ребёнка два раза. Второе рождение — психологическое. Именно от него зависит, что сформируется: отдельная личность или беспомощный и безвольный придаток матери. Возможно, это возмутит отцов, но психологическая сепарация происходит именно в контакте с матерью.

Этапы формирования личности были изучены и описаны известным психологом Эриком Эриксоном. Он обнаружил, что автономия начинает проявляться уже в возрасте от одного до трёх лет.

А другой психолог, Джон Боулби, много лет наблюдал за развитием младенцев и создал знаменитую теорию привязанности, на которую опираются психологи и психотерапевты всего мира. Эта теория научно объясняет, как рождается личность и почему она может не родиться.

Период отдаления длиною в жизнь

Главное качество психологически здоровой матери — уважение к личности ребёнка с раннего детства. Коротко суть теории привязанности вот в чём. В момент рождения мать и ребёнок отделяются друг от друга и ребёнок перестаёт быть частью тела матери. Вся последующая жизнь ребёнка — это шаги, ведущие к постепенному всё большему отделению от мамы и к осознанию себя не только отдельным телом, но и отдельной персоной. Ребёнок — это не часть матери!

Нарушением отношений матери и ребёнка становится неспособность различать свои личные границы и границы маленькой личности. Фото © Freepik / senivpetro

Есть важный словесный сигнал, который говорит о том, что мама не рожает ребёнка психологически, а продолжает "держать его в своём животе". Это местоимение "мы", которое она использует для описания жизни ребёнка. "Мы пошли в садик, мы окончили школу, мы поступили в институт" — у такой мамы ребёнок родился только телесно.

В психотерапии это нарушение называется "конфлюэнция", то есть слияние, неспособность различать свои личные границы и границы маленькой личности.

Мадонна будет в шоке!

Наверняка Мадонна и Яна Рудковская удивятся, но становление отдельного от мамы человека начинается уже в три года. Психологи называют таких детей "ужасные трёхлетки". Если использовать методы наказания, психологическая сепарация может прекратиться уже в этом возрасте.

Любое насилие — психологическое или физическое — это основа для психотравмы, которая приводит к замиранию эмоционального развития и остановке роста личности. Человек может вырасти физически и интеллектуально развитым, может стать очень успешным и богатым, но его психологический возраст замрёт там, где сепарация была сломана родительским кнутом.

Мудрость психологически зрелой матери в том, чтобы поддерживать здоровую привязанность без насилия, давать поддержку ребёнку и не ломать его самостоятельность в зачатке.

Роды — это очень больно!

Психологи сравнивают психологическую сепарацию с естественными родами. Во время схваток маме важно находиться в удобном положении относительно неподвижно, а ребёнок должен двигаться по родовым путям. Лучшее, что может сделать мама в этот ответственный момент, — не препятствовать движению плода. Это очень больно, но приходится терпеть.

Во время схваток маме важно находиться в удобном положении относительно неподвижно, а ребёнок должен двигаться по родовым путям. Фото © Freepik / DCStudio

Подростковый возраст ребёнка — это образное прохождение по родовым путям. Для мамы важно сохранять устойчивость позиции, но не давить на подростка и позволить ему стать отдельным окончательно.

Практикующие психологи знают, что сепарация — это война с материнскими ценностями. Даже в самых доверительных и близких отношениях с мамой эта война неизбежна. А если мама "зажимает ребёнка в своей утробе", проявляет гиперконтроль и гиперопеку, психологические роды могут привести к разрывам. Ребёнок либо не родится и останется в эмоциональном слиянии, в позиции зависимой жертвы, либо причинит матери слишком много боли.

Дети жёстких мам могут убегать из дома, бороться с религиозными и духовными ценностями семьи, ломать и крушить ценные для мамы вещи. Этот бунт — боль ребёнка, вылезающего из матки на свет. Многие матери не знают, что ребёнку во время родов тоже больно.

Если мамы не хотят или не могут терпеть психологическую боль, они резко выталкивают детей в самостоятельную жизнь. Кесарево сечение в акушерстве необходимо только в критических ситуациях. Естественные роды — лучше.

Как родить личность и выдержать боль

Главное условие сепарации — признание уникальности ребёнка, каким бы он ни был. "Я хочу, чтобы ты" не работает. Подросток должен сам хотеть и сам выбирать, даже если этот выбор маме не нравится. Исключение — ситуации, опасные для здоровья и жизни подростка. Во всём, что не угрожает ребёнку, важно дать свободу, не осуждать, не обесценивать и давать максимум эмоциональной поддержки.

Если мама не выходит из своих границ и не применяет наказания, подростковый бунт сам собой заканчивается. В случае незавершённой сепарации взрослым людям часто приходится прибегать к психотерапии, иначе их преследуют проблемы в отношениях с близкими.

"Ты мой ребёнок, и я всегда буду тебя любить! Я всегда буду на твоей стороне! Я могу не соглашаться с твоей позицией, не разделять твои взгляды, вкусы и увлечения, но я люблю тебя безусловно. Я признаю твой выбор, даже если он мне не нравится. Ты не должен оправдывать мои ожидания и исполнять мои мечты, которые у меня не исполнились в детстве. Ты — не я, а я — не ты".

Вот единственный путь, который может привести к рождению самодостаточной личности. Это трудно. Но если мама выдержала напряжение один раз, наверняка сможет выдержать и второй. Любовь ей в помощь!

Другое звёздное воспитание

Актёрская пара Брэд Питт и Анджелина Джоли считает, что нужно учить детей независимости и самостоятельности. Российская актриса Юлия Пересильд заявила: "Я детям предлагаю варианты, а не запрещаю, ведь запретный плод сладок".

Анджелина Джоли с детьми. Фото © Getty Images / Marc Piasecki

Актёр Андрей Мерзликин пробовал применять запретительные меры в воспитании детей, но это привело к проблемам в обучении. После этого в семье Мерзликиных нет запрета на компьютерные игры, и дети получают много эмоциональной поддержки от папы с мамой. Без запретов и наказаний вырастают достойные и более здоровые люди!

Авторы Лиза Питеркина