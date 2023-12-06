Если развить эти 5 языков любви, то можно сделать отношения крепче

Любовь — это одно из самых загадочных и сложных чувств, которое может быть испытано человеком. Но каждый из нас выражает её по-своему. Какими вообще бывают языки любви и как научиться говорить с партнёром на одном и том же, разбираемся в этой статье!

Язык любви № 1. Слова

Как определить свой язык любви и партнёра? Фото © Shutterstock

Простые искренние слова поддержки и похвалы — это то, чего не хватает многим из нас. Люди, которых недостаточно хвалили в детстве, испытывают острую потребность в том, чтобы партнёр не только ценил и уважал их, но и умел открыто об этом сказать. Кроме того, все мы время от времени сомневаемся в себе, в том, сможем ли достичь успеха. Слова поддержки способны ободрить и придать уверенность, подтолкнуть к тому, чтобы начать делать то, что хочется, но для чего пока не хватает смелости.

Любовь говорит на языке добрых слов. Любить — это в том числе уметь просить прощения и говорить: я прощаю. Это чувство не требует, но просит. "Я так люблю твой фирменный пирог, вот бы ты его сделала ещё раз", — вместо "У всех жёны готовят, а ты что, разучилась?" И помните, в словах очень важно не только что, но и как мы произносим. Одну и ту же фразу можно сказать совершенно по-разному. Когда нам говорят приятные слова, отмечают наши успехи, мы испытываем благодарность и, весьма вероятно, будем готовы сделать для партнёра что-то приятное в ответ.

Язык любви № 2. Время

Для того, кто говорит на языке времени, главное — проводить его друг с другом. Быть вместе — значит, уделять внимание любимой половинке, а не просто находиться рядом. Когда вы проводите время вместе, то должны целиком отдавать внимание партнёру, разговаривать, сосредоточившись на собеседнике, а не создавать иллюзию совместного времяпрепровождения.

Часто люди неправильно понимают потребности своего партнёра. Если его язык — время, не надо бросаться на поиски решения чужих проблем. Нужно уметь показать, что осознаёте, как тяжело и обидно вашему спутнику, ведь ему хочется понимания. Необходимо слушать, сопереживать, стараться понять мысли, чувства и желания другого.

Иногда научиться слушать почти так же сложно, как выучить иностранный язык. Но, чтобы понять партнёра, это придётся сделать. Попробуйте не советовать, а сочувствовать. Пытайтесь понять, а не предложить решение. Задавайте больше вопросов и сосредоточьтесь на человеке, а не на его проблеме.

Язык любви № 3. Подарки

На каком языке говорит ваша любовь: определите, как можно улучшить отношения. Фото © Shutterstock

Частый способ выражения чувств. Подарки — это не только материальный символ любви, но и демонстрация заботы и внимания. Например, принести супруге цветы после тяжёлого дня на работе или купить игрушку для ребёнка — это знак любви и заботы. Подарки также могут иметь символическое значение! Например, когда партнёр приносит предмет, связанный с важным событием или воспоминанием в вашей жизни. Или, допустим, если он знает, что вам нравится читать, то покупает специальное издание книги, которое вы давно искали. Это показывает, что он внимателен и заботлив.

Язык любви № 4. Помощь

Если кажется, что партнёр не помогает, а вы устали всё делать сами, то ваш язык — помощь. Для такого типа людей помогать — это делать что-то для другого. Выражаться она может по-разному: разобраться с машиной, забрать с работы, убрать квартиру или погулять с собакой . Помогая партнёру, вы стараетесь ему угодить, проявляя свою любовь. Ведь помощь требует времени и сил.

Если вам правда важно, чтобы спутник помог с тем, что вызывает у вас трудности, а он этого не понимает, то попросите. О помощи нужно только просить, но не приказывать. А ещё не надо обижаться, если любимка не помогает по умолчанию.

Язык любви № 5. Прикосновения

5 языков любви: слова, время, подарки, помощь или прикосновения. Фото © Shutterstock