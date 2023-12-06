Всем не угодишь: Психолог призвала остерегаться синдрома "хорошей девочки"

Погоня за чужим одобрением в ущерб собственной индивидуальности несёт серьёзную угрозу ментальному здоровью. Постоянные попытки угодить всем подряд разрушают человека и приводят к душевным страданиям, заявила психолог Наталья Тонконогих.

Эксперт напомнила, что каждый человек обладает своим характером, а потому уникален. Лишь проявление истинного мнения и эмоций может привести к успеху, а быть хорошим для всех попросту невозможно. Как только вписаться в чужие рамки становится сложнее, наступают проблемы. Чаще от них страдают женщины, которые пытаются быть "своими в доску" на работе, дома и среди друзей.

"Человек угождает, подстраивается, хочет понравиться, а в итоге, теряя себя, получает депрессию, а иногда этот синдром "хорошей девочки" может привести к ещё более тяжёлым болезням. Думать надо прежде всего о себе. Если вас не хотят видеть, не слушают, постоянно критикуют — просто уходите и ищите себе другой круг общения", — поделилась Тонконогих в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".