"Я должна!": Женщинам рассказали, как распрощаться с мешающей спокойно жить привычкой

Есть женщины, которые чувствуют себя обязанными всем вокруг и стараются всем угодить, но при этом не чувствуют ни счастья, ни удовлетворения. Установка "я должна" мешает жить, но её можно побороть, рассказала RuNews24 специалист по межличностным отношениям, психолог Инна Рейнер.

По её словам, установка "я должна" — это когнитивное искажение, а его корни тянутся из детства. В тот период многие пытались заслужить любовь поступками, и с возрастом такая установка никуда не уходит: взрослея, женщина так же пытается заслужить признание близких людей.

В этот момент она не ощущает собственную ценность, пытаясь угодить всем вокруг и напрочь забыв о своих желаниях. Поэтому с этой установкой нужно бороться, и в первую очередь для этого нужно отследить собственные мысли и страхи.

"Для начала попробуйте отследить свои мысли и страхи, основанные на формулировке "я должна". То есть отследите мысль, почувствуйте эмоции, с ней связанные, телесные ощущения, возникающие в ответ на эмоции. Например, перед сном я должна погладить мужу рубашку на завтра. Хочу я брать в руки утюг? Если я не сделаю этого, что я почувствую?" — рассказала Рейнер.

По её словам, не каждый сможет побороть эту установку самостоятельно — и для лучшего эффекта следует обратиться к специалисту.