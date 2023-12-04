Подготовьтесь к работе заранее: Россиянам дали советы, как справиться с "синдромом понедельника"
Психолог Самбурский: "Синдром понедельника" связан с недовольством работой
Чтобы избавиться от "синдрома понедельника", необходимо заранее готовиться к началу рабочей недели, рассказал психолог Станислав Самбурский. По его словам, в воскресенье следует распланировать все предстоящие дела.
"Подготовьтесь к понедельнику заранее. В воскресенье вечером посвятите один час планированию. <...> Заложите в свой план на понедельник что-то приятное, например вкусный завтрак, любимую музыку, встречу с другом или поход в кино", — пояснил эксперт в беседе с "Газетой.ru".
Кроме того, побороть "синдром понедельника" поможет распорядок дня. Поэтому так важно ложиться и вставать в выходные в то же время, что и в будни. По словам Самбурского, этот синдром связан с нарушением биоритмов, конфликтными ситуациями на работе, низкой мотивацией, а также перегрузкой делами. В связи с этим психолог рекомендует найти позитивные стороны в своей работе и сместить внимание с проблем на их решение. Он также добавил, что важно хвалить себя и ценить возможности, которые есть сейчас.
Ранее Лайф писал, что стресс на работе может привести к кабинету психиатра. Чтобы на этом фоне не развились заболевания, необходимо исключить из своей жизни вредную пищу, чаще высыпаться, заниматься спортом, а также своевременно обращаться к специалистам.