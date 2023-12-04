Подготовьтесь к работе заранее: Россиянам дали советы, как справиться с "синдромом понедельника"

Кроме того, побороть "синдром понедельника" поможет распорядок дня. Поэтому так важно ложиться и вставать в выходные в то же время, что и в будни. По словам Самбурского, этот синдром связан с нарушением биоритмов, конфликтными ситуациями на работе, низкой мотивацией, а также перегрузкой делами. В связи с этим психолог рекомендует найти позитивные стороны в своей работе и сместить внимание с проблем на их решение. Он также добавил, что важно хвалить себя и ценить возможности, которые есть сейчас.