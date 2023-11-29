Переключаем фокус: Психологи объяснили, как оставить мысли о работе за порогом дома

Многие испытывают огромные трудности с тем, чтобы переключаться с рабочих проблем на личную жизнь, приходя домой. Но баланс всё же можно найти и не переносить рабочие эмоции на близких, заявили РИА "ФедералПресс" психологи Светлана Чигарькова и Лариса Выжва.

В первую очередь нужно создать осознаваемый буфер — это некое пространство "между мирами", пояснила Чигарькова. Это может быть чашка кофе, выпитая в одиночестве, прослушивание любимой музыки, десять минут в тишине в автомобиле, спорт, получасовая прогулка и так далее. Всё, что поможет осмыслить прошедший день и переключиться на личную жизнь, подумать о событиях в семье.

По мнению специалистов, все негативные эмоции в виде агрессии, тревоги и раздражения нужно перерабатывать, а не выплёскивать на семью. Во многом умение переключать фокус с одного события на другое формируется в детском возрасте.

"Всё упирается в семью, в которой человек рос. Если это нормальная функциональная семья с ценностями, правильным воспитанием, то баланс "семья – работа" в будущем выстраивается автоматически", — пояснила Выжва.