Регион

Уведомления отключены

29 ноября, 02:13

Переключаем фокус: Психологи объяснили, как оставить мысли о работе за порогом дома

Психолог Чигарькова: Десять минут в тишине помогут переключиться с работы на семью

Многие испытывают огромные трудности с тем, чтобы переключаться с рабочих проблем на личную жизнь, приходя домой. Но баланс всё же можно найти и не переносить рабочие эмоции на близких, заявили РИА "ФедералПресс" психологи Светлана Чигарькова и Лариса Выжва.

В первую очередь нужно создать осознаваемый буфер — это некое пространство "между мирами", пояснила Чигарькова. Это может быть чашка кофе, выпитая в одиночестве, прослушивание любимой музыки, десять минут в тишине в автомобиле, спорт, получасовая прогулка и так далее. Всё, что поможет осмыслить прошедший день и переключиться на личную жизнь, подумать о событиях в семье.

По мнению специалистов, все негативные эмоции в виде агрессии, тревоги и раздражения нужно перерабатывать, а не выплёскивать на семью. Во многом умение переключать фокус с одного события на другое формируется в детском возрасте.

"Всё упирается в семью, в которой человек рос. Если это нормальная функциональная семья с ценностями, правильным воспитанием, то баланс "семья работа" в будущем выстраивается автоматически", — пояснила Выжва.
Россияне рассказали, чем заедают стресс

Россияне рассказали, чем заедают стресс

Ранее Лайф писал, что стресс на работе может привести к кабинету психиатра. Чтобы на этом фоне не развились заболевания, необходимо исключить из своей жизни вредную пищу, чаще высыпаться, заниматься спортом, а также своевременно обращаться к специалистам.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Отношения / Психология
  • Лайфхаки
  • Интересное

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров