"Хочу и буду": 6 радикальных правил Михаила Лабковского для счастливой жизни

Михаил Лабковский в 2019 году удостоился звания самого узнаваемого психолога России. Его феномен заключается в том, что эксперт смог выработать единые правила жизни для всех людей. Эта модель счастья нравится миллионам, но придерживаться её не так просто, как кажется. В нашей статье мы расскажем о главных принципах здорового и довольного жизнью человека по версии автора книги "Хочу и буду".

1. "Делайте только то, что хочется"

Как научиться быть счастливым: 6 рабочих лайфхаков от психолога. Фото © Shutterstock

Это правило имеет отношение как к бытовым вещам — вроде выбора платья. Так и к жизненно важным — вплоть до выбора профессии. Дело в том, что некоторые люди вообще не понимают, что они творят, или действуют на автомате. Например, завтрак. Начните есть утром не на автопилоте первым попавшимся бутербродом, а тем, чем хотите. Желаете крабов — идите в ресторан в девять утра. Для этого нужно убрать рациональную мотивацию. Решения должны исходить из того, что нравится. Это могут быть странные и никому не понятные хотелки. Более того, придётся отвечать за последствия, а их обычно два: человек может лишиться денег и может лишиться окружения.

2. "Не делайте того, чего не хочется"

Лабковский уверен, что многие люди вынуждены постоянно что-то терпеть: пьющих супругов, низкие зарплаты, грубое отношение к себе... Многие вещи мы делаем вопреки собственным желаниям лишь потому, что так поступают вежливые люди. Общаемся с теми, кто нам неприятен, боимся сказать правду, чтобы не обидеть человека…

Однако, согласно правилам, чтобы чувствовать себя счастливым, не нужно совершать поступки только для того, чтобы быть хорошим для других. Это помогает стать самодостаточным и независимым человеком. Каждый, по его мнению, может выстроить свою жизнь так, что ему не нужно будет ничего терпеть.

Как этого достичь? Вот вредный совет, а на самом деле сложное упражнение: не уступайте в метро место пожилому человеку, если вам этого действительно искренне не хочется. И понаблюдайте за своими чувствами. Попробуйте это сделать и переживите появляющийся дискомфорт — это нужно для того, чтобы вы научились не прогибаться под мнение окружающих.

3. "Сразу говорите о том, что не нравится"

Эти до ужаса простые правила Михаила Лабковского помогут сделать вашу жизнь счастливее и повысить самооценку. Фото © Shutterstock

Как только возникает ситуация, которая не нравится, вы должны сразу об этом сказать — если не другим, то себе самому. Проблема в том, что многие боятся это делать, не могут разобраться в своих желаниях или просто не знают, нравится им это или нет. Например, супруг неряшлив в быту. По методике Лабковского, высказать претензию о необходимости убирать за собой можно только один раз. Далее человек или меняет своё поведение, или делает дальше то же самое. Вместо того чтобы годами бороться с этим и ежедневно конфликтовать на данной почве, выберите один из двух вариантов. Первое: расстаньтесь с человеком. Второе: примите его таким, какой он есть.

4. "Не отвечайте, когда не спрашивают"

Многие привыкли поддерживать беседу, потому что так поступают вежливые люди. Но делать этого, по словам Лабковского, вовсе не обязательно, особенно если вам не задают прямого и чёткого вопроса. Имеется в виду не оправдываться там, где это не нужно. Спокойно молчать наедине с другим человеком и не пытаться заполнить пустоту. Надо учиться переносить такой дискомфорт. Поначалу это сложно, но потом тревога отступает и человек становится самодостаточным.

5. "Отвечайте только на вопрос"

6 правил от психолога, которые предельно просты, но в корне меняют жизнь. Фото © Shutterstock

Правило не о том, чтобы не говорить с людьми, пока они не зададут вопрос. А о том, чтобы отвечать на заданный вопрос прямо, не оправдываясь. То есть, если вас спрашивают, почему вы опоздали на работу, не нужно отвечать: "Вчера был праздник, приезжали гости, и я поздно лёг". Следует сказать без оправданий: "Проспал".

6. "Выясняя отношения, говорите только о себе"

Если оскорбляете человека, который вас обидел, или давите на жалость, спрашивая его, почему он так себя ведёт, вы не добьётесь результата. Правильное поведение: говорить о том, что чувствуете вы, что вам это не нравится. Не нужно затрагивать другого человека, создавая конфликт и обижая его в ответ. Используйте третье и шестое правило вместе: говорите только о себе и сразу акцентируйтесь на моментах, какие не нравятся.