Привычка заедать стресс может обернуться диабетом, предупредил хирург

Депрессивные состояния влияют на набор веса, что происходит из-за изменения пищевых привычек и отсутствия физической активности. Об этом рассказал "Газете.ru" бариатрический хирург, доктор медицинских наук, экс-президент Общества бариатрических хирургов России Бекхан Хациев.

По его словам, депрессивные люди часто заедают эмоции, чтобы утешиться или уйти от негатива. Вместе с этим такой неблагоприятный эпизод сопровождается снижением энергии и мотивации. В этот же период скачет кортизол, гормон стресса, из-за чего в организме накапливается жир, особенно в области живота. Подавленное настроение также влияет на сон.

"Люди с депрессией страдают от нарушения сна — либо спят очень много, либо прерывисто и некачественно. Недосып или увеличенное количество часов сна замедляют метаболизм, что тоже влияет на набор веса", — пояснил Хациев.

Он посоветовал при первых симптомах депрессии обращаться к психотерапевту и психиатру. Речь идёт о плохом настроении, потере мотивации и смысла, появлении доминирующих негативных установок. Если человек страдает ожирением, желательно также сходить к эндокринологу и бариатрическому хирургу.

По словам врача, лишний вес, включая ожирение, может влиять на развитие подавленного психологического состояния, чувства вины, недовольства собой и неуверенности в себе. К тому же это грозит сахарным диабетом второго типа и нарушением работы сердца и суставов, предупредил хирург.