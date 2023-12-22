Мужчин с ожирением предупредили о риске смертельной болезни

Мужчин с лишним весом может настигнуть опасное заболевание — рак простаты. Как рассказал РИАМО врач – уролог-онколог Михаил Странадко, увеличение в организме жировой ткани приводит к нарушению кровообращения, что и прокладывает прямую дорогу к смертельному недугу.

"Когда жировая ткань в организме увеличивается, это приводит к нарушению кровообращения. В результате клетки испытывают кислородное голодание. Некоторые из этих клеток погибают, высвобождая провоспалительные молекулы, известные как хемокины, которые содействуют воспалению как на местном, так и на системном уровнях, что способствует развитию рака простаты в результате нарушения иммунных механизмов контроля", — пояснил Странадко.

Он обратил внимание на то, что всё дело — в особенности строения предстательной железы. Ведь рак развивается из андроген-зависимых эпителиальных клеток простаты. При ожирении чувствительность тканей к действию инсулина снижается, что приводит к компенсаторному повышению его концентрации. В результате в большей степени активизируется синтез и выработка инсулиноподобных факторов роста, которые играют серьёзную роль в образовании злокачественных опухолей.

Поэтому важно бороться с избыточным весом, который сам по себе возникает из-за нарушения обмена веществ в организме. Нелишним будет обратиться к врачам, чтобы решить эту проблему, резюмировал онколог.