Растёт у каждого на грядке: Назван овощ – убийца рака простаты

Частое употребление жирных продуктов, алкоголя, шоколада, картофеля и других лакомств с высоким содержанием холестерина увеличивает риск возникновения рака простаты у мужчин. Обратным же эффектом обладают помидоры, фанаты которых болеют смертельным недугом намного реже, поделился уролог Никита Стародубцев.

"Доказано, что в этих свежих плодах, томатном соке, а также соусе содержится ликопин. Это антиоксидант, оказывающий позитивное действие на предстательную железу. Увеличение в рационе ликопина позволяет предотвратить 20–40% случаев появления опухоли", — рассказал врач порталу "Страсти".

По словам специалиста, злокачественная опухоль простаты развивается долго и незаметно. Узнать о новообразовании на ранней стадии его развития почти невозможно, так как клинические проявления в виде затруднённого мочеиспускания и гематурии наступают лишь на третьей стадии рака. Больше остальных болезни подвержены мужчины с повышенной массой тела, которые злоупотребляют спиртным и ведут малоподвижный образ жизни, добавил Стародубцев.

"При сочетании всех этих факторов её вероятность составляет 80%. Основными и наиболее изученными факторами риска являются возраст, расовая принадлежность, а также наличие так называемого семейного рака предстательной железы. Кроме того, ряд исследований показывает влияние на частоту возникновения этого вида рака таких факторов, как гормональный статус организма, диета, половое поведение, внешняя среда и генетические особенности", — перечислил уролог.