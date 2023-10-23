Россиян предупредили, что воздержание приводит к риску преждевременной смерти

Зачастую проблемы в интимной жизни у мужчин молодого и среднего возраста возникают на фоне хронической усталости, городских стрессов. Мужчина — охотник, добытчик, его цель поддерживать свой уровень жизни и своей семьи. В наше непростое время всё это сопряжено с чрезмерно активной жизнью: несколькими работами, ненормированным графиком, отсутствием выходных и регулярного отдыха. Чем старше становится мужчина, тем сложнее организму переносить эти нагрузки, толерантность организма снижается, что влияет и на уровень основного регулятора мужских желаний — тестостерона. Какие симптомы указывают на снижение этого важного гормона, Лайфу рассказал врач-уролог, доктор медицинских наук Дмитрий Зеленин.

"Тестостерон — мужской половой гормон, который и делает мужчину мужчиной. Нормальный уровень тестостерона — гарантия жизненной энергии, профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, сильной иммунной системы и не только, а также способность наслаждаться интимной жизнью, доставляя удовольствие себе и своей женщине", — говорит руководитель КДЦ "МЕДСИ" на Красной Пресне.

Врач назвал "звоночки", которые указывают на снижение тестостерона у мужчин: уменьшение или отсутствие полового влечения;

проблемы с достижением оргазма;

увеличение массы тела;

снижение силы и мышечной массы, усталость;

психоэмоциональные проблемы: бессонница, раздражительность, резкая перемена настроения.

"Если вы почувствовали это, то срочно к врачу. Уже доказано, что отсутствие половой жизни у мужчин приводит ко многим проблемам, в том числе и сокращению продолжительности жизни. Естественно, тестостерон не единственная причина, из-за которой снижается либидо и жизнь становится серой. Порой это более серьёзные заболевания, как сахарный диабет, атеросклероз сосудов, гипертоническая болезнь и многое другое", — предупредил уролог.