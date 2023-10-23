Россиян предупредили, что воздержание приводит к риску преждевременной смерти

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Уролог Зеленин: Бессонница может указывать на снижение тестостерона у мужчин
Зачастую проблемы в интимной жизни у мужчин молодого и среднего возраста возникают на фоне хронической усталости, городских стрессов. Мужчина — охотник, добытчик, его цель поддерживать свой уровень жизни и своей семьи. В наше непростое время всё это сопряжено с чрезмерно активной жизнью: несколькими работами, ненормированным графиком, отсутствием выходных и регулярного отдыха. Чем старше становится мужчина, тем сложнее организму переносить эти нагрузки, толерантность организма снижается, что влияет и на уровень основного регулятора мужских желаний — тестостерона. Какие симптомы указывают на снижение этого важного гормона, Лайфу рассказал врач-уролог, доктор медицинских наук Дмитрий Зеленин.
"Тестостерон — мужской половой гормон, который и делает мужчину мужчиной. Нормальный уровень тестостерона — гарантия жизненной энергии, профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, сильной иммунной системы и не только, а также способность наслаждаться интимной жизнью, доставляя удовольствие себе и своей женщине", — говорит руководитель КДЦ "МЕДСИ" на Красной Пресне.
Врач назвал "звоночки", которые указывают на снижение тестостерона у мужчин:
- уменьшение или отсутствие полового влечения;
- проблемы с достижением оргазма;
- увеличение массы тела;
- снижение силы и мышечной массы, усталость;
- психоэмоциональные проблемы: бессонница, раздражительность, резкая перемена настроения.
"Если вы почувствовали это, то срочно к врачу. Уже доказано, что отсутствие половой жизни у мужчин приводит ко многим проблемам, в том числе и сокращению продолжительности жизни. Естественно, тестостерон не единственная причина, из-за которой снижается либидо и жизнь становится серой. Порой это более серьёзные заболевания, как сахарный диабет, атеросклероз сосудов, гипертоническая болезнь и многое другое", — предупредил уролог.
Уровень либидо зависит от общего состояния человеческого организма. Поэтому осенью сексуальная активность может снизиться, особенно это касается метеочувствительных людей. Как им повысить влечение осенью, объяснила сексолог Татьяна Короткова.
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