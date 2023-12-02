Дело не в еде: Россиянам раскрыли неочевидную причину эпидемии ожирения

Содержащиеся в пластике химические вещества способствуют развитию эпидемии ожирения. К такому выводу пришли учёные из Калифорнийского университета после проведения многочисленных исследований, сообщает РИА "Новости".

"На ожирение влияют не сами продукты, а химические вещества, которые могут содержаться в посуде и бытовой химии. Специалисты отмечают, что составляющие в посуде или упаковке влияют на скопление жировых клеток в организме", — говорится в сообщении агентства.

Химические вещества, из-за которых люди толстеют, были выделены в отдельную категорию под названием "обесогены". Один из них, диэтилгексилфталат (ДЭГФ), в большом количестве присутствует в пластике, включая посуду, упаковочные материалы и пищевые контейнеры. Также к обесогенам относятся фталаты — их чаще всего используют в декоративной косметике и чистящих средствах. Не менее опасны и полифторалкильные соединения (ПФАС), которые содержатся в антипригарных покрытиях и пластмассовых изделиях. Эти вещества, кстати, ещё называют "вечными загрязнителями", так как они остаются в почве навсегда после проникновения.

В общей сложности в число обесогенов входит более 50 различных соединений. Все они действуют как биохимический переключатель, который переводит метаболизм в режим накопления жира. Опыты пока были проведены только на мышах. При этом, как внешним химическим веществам удаётся влиять на обменные процессы, специалисты пока не знают.