Поздравляем, у вас ожирение: Назван опасный показатель индекса массы тела

Индекс массы тела может определить наличие лишнего веса или даже ожирения. Такой показатель можно рассчитать по определённой формуле или воспользоваться специальным онлайн-калькулятором.

Как рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва, индекс массы тела более 30 говорит об ожирении и приводит к подрыву здоровья.

"Если у человека нормальный вес, то индекс массы тела равен от 18 до 25. При избыточном показатель составляет от 25 до 29,9. Если индекс массы тела от 30 и выше, то человек уже попадает в категорию ожирение", — рассказала Королёва "Москве 24".

По словам медика, у людей с ожирением чаще проявляются метаболические изменения в организме, нарушения углеводного обмена, проблемы с сердечно-сосудистой системой, а также накапливается жир в области живота.

Королёва рассказала, что важным показателем является и окружность талии. По её словам, у женщин показатель не должен превышать отметку 80 сантиметров, у мужчин — 94. Диетолог объяснила, что от этих параметров тоже зависит состояние здоровья, так как накапливание жира — серьёзный риск проблем с метаболизмом.