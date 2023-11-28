Российские учёные научились выращивать жуков для пищевых добавок

Учёные Томского университета (ТГУ) разработали технологию выращивания в лаборатории жука-бронзовки с личинками для пищевых добавок. Беспозвоночные, в которых много белка, становятся всё более популярной основой для них. Вот уже третий год вузовские биологи работают над повышением уровня микро- и макроэлементов в этих жуках.

Биологи ТГУ научились выращивать жука-бронзовку с личинками для пищевых добавок. Фото © Томский государственный университет

В пресс-службе университета отметили, что в лаборатории "продуктивность жука" увеличилась в пять раз и это делает его выращивание высокорентабельным. Как отметила заведующая кафедрой зоологии беспозвоночных Биологического института ТГУ Анастасия Симакова, бронзовки золотистые достаточно быстро размножаются.

Биологи ТГУ научились выращивать жука-бронзовку с личинками для пищевых добавок. Фото © Томский государственный университет

"Уникальность этого вида в том, что при их выращивании, в отличие от многих других представителей данной группы, питанием являются не пищевые растительные отходы, а отходы целлюлозной промышленности, в том числе опилки. При этом переработанные древесные остатки превращаются в полезный продукт — органическое удобрение", — рассказала она.

В ходе исследовательского проекта учёные выяснили, что способность к размножению и скорость развития жука возросла в несколько раз. Специалисты отправили заявку на патент. Считалось, что в кладке у самки появляется не больше 15 яиц, однако учёные выяснили, что она даёт пять кладок по 15 яиц. Кроме того, в дикой среде взрослые особи живут недолго, однако в лабораторных условиях всё иначе.

"Мы видим, что самки живут два месяца и при этом продолжают регулярно воспроизводить потомство. При этом сам цикл воспроизводства от яйца до яйца, за который бронзовка вырастает во взрослую особь и начинает приносить потомство, сократился с двух лет до полугода. Это значительно повышает рентабельность выращивания бронзовки", — рассказала Симакова.

К тому же обитающее в Сибири насекомое достаточно неприхотливо. По словам учёных, бронзовка спокойно растёт в темноте с минимальными энергозатратами, правда, взрослым особям ненадолго всё же нужен солнечный свет.