Российские учёные намерены создать пищевые добавки из сверчков и тараканов
Учёные ТГУ создают пищевые добавки на основе сверчков, тараканов и дождевых червей
Сверчкам, мраморным тараканам и дождевым червям нашли новое применение. Теперь их могут начать использовать для создания пищевых добавок, передаёт пресс-служба Томского госуниверситета.
"Цель наших исследований — разработка биологически активных пищевых добавок на основе биомассы беспозвоночных — богатого и вместе с тем экологичного источника белка, витаминов и микроэлементов", — сообщила руководитель проекта, завкафедрой зоологии беспозвоночных Биологического института ТГУ Анастасия Симакова.
В ходе исследования учёные определили исходный нутриентный состав в биомассе мраморных тараканов, сверчков, моллюсков и дождевых червей, после чего перевели их первое потомство на диету и стали давать определённые витамины и микроэлементы. Таким образом удастся выяснить, как каждый из видов накапливает нужные компоненты и какой из них будет самым перспективным для использования в качестве основы биологически активной добавки.
При этом Симакова отметила, что они не смогут стать полноценной заменой обычной пище. Цель проекта заключается лишь в том, чтобы благодаря БАДам организм человека смог получать дополнительные жизненно важные элементы, которые не удаётся извлечь из обычного рациона питания.
Кстати, ранее Лайф рассказывал, может ли еда из насекомых заменить настоящее мясо. По мнению эндокринолога, с переходом на "альтернативу" лучше не торопиться, пока мировые специалисты и эксперты разных областей не предоставят исследования об изменениях в белковом и аминокислотном составе крови у людей, употребляющих в пищу насекомых.
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