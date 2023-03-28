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28 марта, 13:09

Российские учёные намерены создать пищевые добавки из сверчков и тараканов

Учёные ТГУ создают пищевые добавки на основе сверчков, тараканов и дождевых червей

Сверчкам, мраморным тараканам и дождевым червям нашли новое применение. Теперь их могут начать использовать для создания пищевых добавок, передаёт пресс-служба Томского госуниверситета.

"Цель наших исследований — разработка биологически активных пищевых добавок на основе биомассы беспозвоночных — богатого и вместе с тем экологичного источника белка, витаминов и микроэлементов", — сообщила руководитель проекта, завкафедрой зоологии беспозвоночных Биологического института ТГУ Анастасия Симакова.

В ходе исследования учёные определили исходный нутриентный состав в биомассе мраморных тараканов, сверчков, моллюсков и дождевых червей, после чего перевели их первое потомство на диету и стали давать определённые витамины и микроэлементы. Таким образом удастся выяснить, как каждый из видов накапливает нужные компоненты и какой из них будет самым перспективным для использования в качестве основы биологически активной добавки.

При этом Симакова отметила, что они не смогут стать полноценной заменой обычной пище. Цель проекта заключается лишь в том, чтобы благодаря БАДам организм человека смог получать дополнительные жизненно важные элементы, которые не удаётся извлечь из обычного рациона питания.

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Кстати, ранее Лайф рассказывал, может ли еда из насекомых заменить настоящее мясо. По мнению эндокринолога, с переходом на "альтернативу" лучше не торопиться, пока мировые специалисты и эксперты разных областей не предоставят исследования об изменениях в белковом и аминокислотном составе крови у людей, употребляющих в пищу насекомых.

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Shutterstock

Николь Вербер
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    Комментарий

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    Алексейсегодня в 13:49

    Интересно, а маркировка на таких "БАДах" будет указывать, что сделано с использованием насекомых?

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