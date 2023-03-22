Врач оценила, может ли еда из насекомых заменить мясо

Пока людям не предоставят результаты исследований о том, как меняется белковый и аминокислотный состав крови у тех, кто употребляет в пищу насекомых, с переходом на "альтернативное мясо" лучше не торопиться. Об этом заявила в разговоре с kp.ru эндокринолог Зухра Павлова.

"Сложно оценить пользу такой пищи. А также оценить, насколько такой белок может заменить животный белок, к которому мы адаптированы генетически", — заметила врач.

Павлова напомнила, что исследователи до сих пор не пришли к единому мнению на этот счёт, поэтому как врач она бы "за еду из насекомых не агитировала".

"Вопросов очень много. За последние годы в западных странах прошло несколько исследований на тему того, как насекомые влияют на наш организм", — сказала эндокринолог.

Среди прочего сомнения вызывает состав таких блюд, поскольку насекомые являются переносчиками паразитов и содержат много хитина, который может вызвать аллергию.