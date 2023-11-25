Россиянам рассказали о пользе муки из сверчков

В продукции из сверчковой муки содержится много железа, особенно она полезна для больных сахарным диабетом. Об этом рассказал НСН специалист Антон Стокоз.

"У россиян есть дефицит витаминов, особенно железа. Каждый пятый россиянин страдает от анемии из-за нехватки железа. В сверчковой муке, к слову, железа в два раза больше, чем в говяжьей и гусиной печени, также в два-три раза больше белка", — объяснил руководитель проекта производства линейки продуктов "Росэнерджи".

Компания также проращивает пшеницу, из которой делает сок. По словам Стокоза, он содержит 90% всех витаминов и считается самым полезным соком в мире. В него добавляется сверчковая мука, и полученный продукт прекрасно восполняет нехватку витаминов.

Продукция из сверчковой муки участвовала в нескольких выставках. По России разошлось около 15 тысяч баночек со сверчками, 500 килограммов печенья и 200 килограммов лапши из сверчковой муки. Отзывы потребителей положительные. Руководитель проекта подчёркивает, что речь о замене мяса не идёт, это лишь дополнение к обычному рациону.