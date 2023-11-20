Российские учёные простили все "грехи" борщевику Сосновского, когда заглянули в его гены

Учёные обнаружили, что количество генов в борщевике Сосновского практически в два раза превышает среднее для большинства других растений значение. Результаты исследования опубликованы в Plant Journal. По мнению биологов, этот опасный сорняк, вызывающий страшные ожоги при попадании сока на кожу, сможет помочь в создании новых лекарств.

Главная опасность борщевика состоит в том, что он быстро растёт и распространяется по земле, подавляя местную флору. Это может вытеснять другие виды растений. Учёные из Сколковского института науки и технологий и Института проблем передачи информации имени Харкевича РАН с помощью секвенатора — прибора для прочтения ДНК — получили данные о геноме борщевика. Оказалось, что у этого растения около 55 тысяч генов, тогда как у большинства растений — от 25 до 35 тысяч. Это связано с большим количеством дополнительных копий генов.

"Это достаточно необычное явление. Для растений гораздо более характерны полногеномные дупликации, когда число копий кратно увеличивается у всех участков генома, а не у отдельных сегментов", — пояснила сотрудник Сколковского института науки и технологий Мария Логачёва.

Знание геномных особенностей борщевика Сосновского позволит изучить уникальные биоактивные молекулы, которые могут использоваться в создании новых лекарств для лечения заболеваний кожи. Кроме того, по мнению исследователей, открытие позволит разработать новые методы биологического контроля над распространением этого ядовитого растения.