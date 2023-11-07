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7 ноября, 14:00

Биолог сравнил мискантус, который начали внедрять в с/х России, с борщевиком

Биолог Наполов: На родине мискантус является опасным сорняком

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

В сельском хозяйстве России внедряется новая культура — мискантус, которая должна увеличить объёмы производства целлюлозы, однако у такого новшества много минусов, заявил Виталий Наполов — доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения.

"По мнению энтузиастов, этот источник целлюлозы имеет много плюсов: не уничтожаются леса, в вегетативной массе мало лигнина (по сравнению с древесиной), растение неприхотливое, высокоурожайное, многолетнее, требует минимального ухода"

Виталий Наполов

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения

Однако специалист призвал помнить и о недостатках производства целлюлозы из мискантуса: сезонности получения сырья, повышенном разбросе по вязкости сырья, разнице в содержании α-целлюлозы. Он добавил, что необходимо понимать, что на родине мискантус является опасным сорняком и переносчиком ряда заболеваний сельскохозяйственных культур.

Биолог отметил, что есть негативные примеры появления инвазивных культур (не свойственных данному ареалу и угрожающих биоразнообразию). Например, борщевик Сосновского или золотарник канадский, который также полностью изменил биоценозы в Центральной России. Поэтому биолог заключил, что внедрять культуру необходимо, тщательно изучив её в разных природно-климатических условиях, и только после этого приступать к повсеместному внедрению, а не надеяться на то, что в настоящее время в нашем климате это растение не размножается семенами. Наполов напомнил, что есть солома, лузга гречихи, подсолнечника и другие источники целлюлозы, которые также могут решить проблему утилизации отходов производства.

А вот доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева заявила, что ничего плохого в нововведении нет. Она рассказала, что мискантус используется как декоративное растение в ландшафтном дизайне, а также для восстановления загрязнённых почв, т.к. активно поглощает загрязнители. Щепа мискантуса является основным элементом для производства мелкоячеистых блоков, подходящих для возведения стен и несущих конструкций в малоэтажном строительстве, добавила биолог.

"Также путём переработки из мискантуса можно получать гидротропный лигнин — он является основой для производства термопластичного полимера, который можно использовать в качестве сырья для производства топливных брикетов, моторных масел и так далее"

Татьяна Алексеева

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения

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Ранее Лайф сообщал, что в сельском хозяйстве России внедряется новая культура — мискантус. По данным ИЦиГ, с одного гектара плантаций мискантуса можно получать до четырёх тонн целлюлозы, используемой в разных отраслях промышленности.

Ольга Годуненко
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