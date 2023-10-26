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26 октября, 17:27

Песков призвал учёных взять на себя "защиту будущего"

Учёные в реалиях современного мира должны быть не просто изобретателями, но и "защитниками будущего", ограждающими человечество от опасностей бесконтрольного развития технологий. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на церемонии вручения премии "За верность науке".

"Теперь наука родила технологии, которым <…> нужны миллионы лиц, миллионы данных. И мы сейчас уже боимся [того], как эти технологии будут развиваться помимо нашей воли <...> И здесь как раз наши учёные будут не только прародителями этих нанотехнологий, но и защитниками нашего будущего, потому что они будут нести ответственность за то, что изобретают и придумывают", сказал являющийся членом президиума оргкомитета премии Песков, отметив важность вопроса о том, что неправильное использование технологией может обернуться для мира страшными бедами.

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Ранее Песков заявил, что действия США продлевают конфликт на Украине, но не изменят ход СВО. Представитель Кремля добавил, что Россия достигнет своих целей.

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LIFE / Павел Баранов

Юрий Лысенко
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