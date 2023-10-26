Песков призвал учёных взять на себя "защиту будущего"
Учёные в реалиях современного мира должны быть не просто изобретателями, но и "защитниками будущего", ограждающими человечество от опасностей бесконтрольного развития технологий. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на церемонии вручения премии "За верность науке".
"Теперь наука родила технологии, которым <…> нужны миллионы лиц, миллионы данных. И мы сейчас уже боимся [того], как эти технологии будут развиваться помимо нашей воли <...> И здесь как раз наши учёные будут не только прародителями этих нанотехнологий, но и защитниками нашего будущего, потому что они будут нести ответственность за то, что изобретают и придумывают", — сказал являющийся членом президиума оргкомитета премии Песков, отметив важность вопроса о том, что неправильное использование технологией может обернуться для мира страшными бедами.
Ранее Песков заявил, что действия США продлевают конфликт на Украине, но не изменят ход СВО. Представитель Кремля добавил, что Россия достигнет своих целей.
LIFE / Павел Баранов