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26 октября, 09:47

Песков: Действия США продлевают конфликт на Украине, но не изменят ход СВО

Действия США продлевают конфликт на Украине, но не изменят ход спецоперации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал Штаты главным рулевым в этом процессе.

"Поэтому чем дольше США будут подливать масла в огонь своими действиями, своей прямой вовлечённостью в конфликт, тем дольше всё будет продолжаться. Но всё равно это не способно изменить ход событий", — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что Россия достигнет своих целей.

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А по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, нападки США на государства, дорожащие своими интересами, стали настоящим "крестовым походом". По его словам, той же политики придерживаются сателлиты Штатов.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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