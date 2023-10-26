Песков: Действия США продлевают конфликт на Украине, но не изменят ход СВО
Действия США продлевают конфликт на Украине, но не изменят ход спецоперации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал Штаты главным рулевым в этом процессе.
"Поэтому чем дольше США будут подливать масла в огонь своими действиями, своей прямой вовлечённостью в конфликт, тем дольше всё будет продолжаться. Но всё равно это не способно изменить ход событий", — сказал Песков.
Представитель Кремля добавил, что Россия достигнет своих целей.
А по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, нападки США на государства, дорожащие своими интересами, стали настоящим "крестовым походом". По его словам, той же политики придерживаются сателлиты Штатов.