Песков: Действия США продлевают конфликт на Украине, но не изменят ход СВО

Действия США продлевают конфликт на Украине, но не изменят ход спецоперации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал Штаты главным рулевым в этом процессе.

"Поэтому чем дольше США будут подливать масла в огонь своими действиями, своей прямой вовлечённостью в конфликт, тем дольше всё будет продолжаться. Но всё равно это не способно изменить ход событий", — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что Россия достигнет своих целей.