В России внедряют новую сельскохозяйственную культуру

В сельском хозяйстве России внедряется новая культура — мискантус. Об этом РИА "Новости" сообщили в Институте цитологии и генетики (ИЦиГ) Сибирского отделения РАН.

В 2012 году был выведен и запатентован первый в нашей стране культурный сорт мискантуса, комфортно чувствующий себя в российском климате, — "сорановский". В настоящее время формируется сеть предприятий по производству и переработке этого многолетнего травянистого растения в целлюлозу. Опытный завод уже работает в Подмосковье, достигнута договорённость о создании производства в Калининградской области, определена площадка в Сибири. Планируется, что предприятия будут производить по десять тысяч тонн целлюлозы в год и специализироваться каждое на своём продукте переработки.

По данным ИЦиГ, с одного гектара плантаций мискантуса можно получать до четырёх тонн целлюлозы, используемой в разных отраслях промышленности. Это гораздо проще технологически и выгоднее экономически, чем перерабатывать древесину или лён, а также экономит лесные ресурсы. Сейчас индустриальным партнёром института запущено производство биоразлагаемой посуды с использованием целлюлозы из мискантуса. Отрабатываются технологии производства биоразлагаемых упаковочных материалов, целлюлозного волокна для текстильной промышленности и переработки целлюлозного волокна в углерод, широко используемый в современных композитных материалах.