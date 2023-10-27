Фальков: В 2023 году на премию "Верность науке" поступило больше 1200 заявок
Накануне в Москве в концертном зале "Зарядье" прошла церемония вручения IX Всероссийской премии "За верность науке", которую в том числе посетил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. В беседе с журналистами он отметил, что за три года число участников премии выросло.
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков — о премии "За верность науке". Видео © LIFE
"Если вспомнить 2021 год, у нас было 700 заявок из более чем 60 регионов России. В этом году представители почти 80 регионов России участвовали в заявочной кампании. И мы получили более 1200 заявок, само количество номинаций существенно выросло, более чем в два раза. На сегодня это 14 номинаций", — сказал министр.
Победительница в номинации "Наука — миру" премии "За верность науке" Ольга Тимко рассказала о проекте. Видео © LIFE
Министр добавил, что многих студентов вовлекать в научную деятельность получается за счёт медиаклубов в университетах. Причём молодёжь в то же время развивается и в журналистской сфере: значительное число новостей с важных научных событий готовят именно обучающиеся вузов.
Говоря о премии, Фальков также обратил внимание на номинацию "Наука — миру", которая направлена на развитие отношений между исследователями из разных стран. В ней победил атомный квиз Global Atomic Quiz от "Росатома" и видеоблога Naked Science. Награду за этот проект получила директор департамента коммуникационных проектов "Русатом — Международная сеть" "Росатома" Ольга Тимко.
"Мы проводим [квиз] уже четвёртый год подряд. 10 ноября в онлайне все желающие из разных стран могут принять участие и пройти опрос на атомную тематику, связанную с физикой, химией. В последние два года в нём приняли участие более пяти тысяч человек. Он существует на 11 языках. В этом году было 13. Наверное, в этом и залог успеха, поэтому мы отмечены наградой", — отметила она.
Тимко подчеркнула, что не ожидала победы, и призналась, что приятно шокирована результатами, так как думала, что проект займёт четвёртое место. Тем, кто планирует участвовать в премии, она посоветовала делать то, что нравится, и не думать о наградах.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии вручения премии "За верность науке" призвал учёных взять на себя "защиту будущего". Представитель Кремля обратил внимание на то, что неправильное использование технологий может обернуться для мира страшными бедами.
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