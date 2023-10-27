Фальков: В 2023 году на премию "Верность науке" поступило больше 1200 заявок

Накануне в Москве в концертном зале "Зарядье" прошла церемония вручения IX Всероссийской премии "За верность науке", которую в том числе посетил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. В беседе с журналистами он отметил, что за три года число участников премии выросло.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков — о премии "За верность науке". Видео © LIFE

"Если вспомнить 2021 год, у нас было 700 заявок из более чем 60 регионов России. В этом году представители почти 80 регионов России участвовали в заявочной кампании. И мы получили более 1200 заявок, само количество номинаций существенно выросло, более чем в два раза. На сегодня это 14 номинаций", — сказал министр.

Победительница в номинации "Наука — миру" премии "За верность науке" Ольга Тимко рассказала о проекте. Видео © LIFE

Министр добавил, что многих студентов вовлекать в научную деятельность получается за счёт медиаклубов в университетах. Причём молодёжь в то же время развивается и в журналистской сфере: значительное число новостей с важных научных событий готовят именно обучающиеся вузов.

Говоря о премии, Фальков также обратил внимание на номинацию "Наука — миру", которая направлена на развитие отношений между исследователями из разных стран. В ней победил атомный квиз Global Atomic Quiz от "Росатома" и видеоблога Naked Science. Награду за этот проект получила директор департамента коммуникационных проектов "Русатом — Международная сеть" "Росатома" Ольга Тимко.

"Мы проводим [квиз] уже четвёртый год подряд. 10 ноября в онлайне все желающие из разных стран могут принять участие и пройти опрос на атомную тематику, связанную с физикой, химией. В последние два года в нём приняли участие более пяти тысяч человек. Он существует на 11 языках. В этом году было 13. Наверное, в этом и залог успеха, поэтому мы отмечены наградой", — отметила она.

Тимко подчеркнула, что не ожидала победы, и призналась, что приятно шокирована результатами, так как думала, что проект займёт четвёртое место. Тем, кто планирует участвовать в премии, она посоветовала делать то, что нравится, и не думать о наградах.